Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 6 выпуск: кто не оправдал свой профессионализм и покинул шоу

В 6 выпуске 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" участников ждет настоящая адская кухня. Сумеют ли профессионалы справиться с целой тушкой птицы, снять проклятие всех сезонов "Мастер Шеф" и приготовить совершенный крокембуш. Узнаем уже сегодня!

15 лучших кулинаров проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона в 6 выпуске шоу с глазу на глаз встретятся с блюдами-небоскребами.

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Эктор Хименес-Браво перед началом первого испытания на кухне "Мастер Шеф. Профессионалы" достал рулетку и спросил у поваров, как они думают, чем сегодня будут мериться профессионалы? Пока фантазия 15-ки профессионалов думала и фантазировала, Ольга Мартыновская озвучила правильный ответ: "Профессионализмом!".

Участников "Мастер Шеф.Профессионалы" 2 сезона ждет битва блюд-небоскребов, что именно будут готовить участники, чтобы одержать победу над соперниками – они выбирают сами. Участники должны приготовить максимально высокое блюдо, но при этом использовать в нем какие-либо несъедобные конструкции, крепления или предметы приставки – запрещено.

Судьи самостоятельно выбрали 5 капитанов команд, которые формировали состав для испытания. Капитаном красной команды стал Виктор Самардак, повар выбрал в свою команду Евгения Грибеника и Владимира Чахмахчяна. Фиолетовую команду возглавил Ефим Кравченко, помогать ему будут: Эдуард Канарян и Александр Цвигун. Желтая команда состояла из Влада Ермакова и Влада Мицкевича, капитаном был Максим Высоцкий.

Юра Побережник стал капитаном синих, в его команду вошли Никита Алимов и Анатолий Цуперяк. А вот команду зеленых возглавила Юля Жигулина, в свою команду девушка выбрала Настю Кобыляцкую и Давида Даниеляна.

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Какая из команд справится с заданием от судей и приготовит самое высокое блюдо – получит звание победителя и поднимется на балкон. По условиям конкурса, две команды, которые приготовят самые низкие блюда – получат от судей проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" суровое наказание.

Конкурс блюд-небоскребов начался с бурного обсуждения участниками, что же такого приготовить, чтобы одержать победу. Перед началом конкурса Эктор Хименес-Браво предупредил участников, чтобы они не готовили крокембуш, так как это блюдо проклято на кухне "Мастер Шеф", но, хорошенько посоветовавшись, все пять команд все же начали готовить крокембуша.

Два часа отведенного времени на испытания промелькнули быстро, Эктор Хименес-Браво с рулеткой измерил крокембушу все команд и объявил вердикт первого испытания. У желтой команды высота крокембуша – 41 см, у фиолетовых – 46 см, у зеленых – 42 см, у синих – 42,5 см, а у красных – 66 см.

Желтая и зеленая команда приготовили самые малые блюда и выбрали двух участников, которые наденут черные фартуки – это капитаны команд: Юля и Максим.

Судьи "Мастер Шеф. Профессионалы " подняли остальные команды на балкон и приступили к дегустации блюд остальных команд. Шу синей команды пришлись по вкусу плохо, начинка напоминала смесь кетчупа и майонеза, а креветки были плохо очищены от панцирей.

Ответственность за блюдо взял на себя капитан команды – Юра Побережник, парень надел черный фартук.

Крокембушовое проклятие до сих пор не побеждено на кухне "Мастер Шеф".

Во втором испытании участников ожидали коробки-загадки, под которыми профессионалов ждала птица. Из целой тушки гуся командам нужно приготовить как можно больше изысканных блюд, даже из тех частей птицы, которые непривлекательны и кажутся несъедобными.

Участники "Мастер Шеф. Профессионалы" разделились на три команды и приступили к приготовлению блюд. 2,5 часа и свободный полет мыслей и фантазий для профессионалов.

Команда желтых приготовила 10 блюд, из которых более чем половина были очень вкусными и изысканными. Судьи отметили консоме с овощами, легкий салат с сочной грудкой, нежный паштет и конфеты, которые словно с витрины кондитерской.

Команда зеленых приготовила 9 блюд из птицы, среди которых было несколько переготовленных и суховатых частей гуся.

​Команда красных приготовила 9 блюд из которых большинство были удачными. Но вареники из заварного теста были без специй, а ножки птицы несъедобными.

Судьи вызвали на вердикт команду зеленых. Хоть в испытании участники использовали почти все части птицы, но блюда были пресные, что и стало самой большой ошибкой команды.

Зеленая команда проголосовала и выбрала капитана на битву черных фартуков.

На битве черных участников ждало настоящее испытание домашними блюдами, от которых у повара высшего класса дергается глаз.

Главной задачей для участников было приготовить два блюда, которые кардинально отличаются от того, что скрыто под коробкой-загадкой каждого участника битвы черных.

У Максима под коробкой-загадкой были деруны, у Юли – рыба с овощами, у Давида – капустник.

Поддержать профессионалов реши Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф. Профессионалы" тоже принял вызов испытания и будет готовить вместе с черными фартуками. У Владимира под коробкой-загадкой были вареники. Что же приготовит судья и талантливый шеф-повар из этих простых ингредиентов – узнаем уже через мгновение.

У участников на приготовление была 1 час 45 минут и 5 дополнительных минут, чтобы выбрать один дополнительный ингредиент из кладовой.

Владимир Ярославский взял из кладовой желатин, Давид – горчицу, Максим – куриное бедро, Юра – белые грибы, а Юля – креветки.

Профессионалы плодотворно трудились над приготовлением решающих блюд, ведь именно по ним судьи будут решать их дальнейшую судьбу на проекте "Мастер Шеф. Профессионалы."

Настало время презентовать блюда судьям и, к сожалению, не все из профессионалов смогли удивить судей и доказать им, что тривиальность можно превратить в прорыв.

По решению судей в 6 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" покидает – Юра Побережник.

В 7 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут бросать вызов крупным корпорациям с мировым именем, или любимые сладости собственноручно. А также, как Ольга Мартыновская из отходов приготовит ресторанное блюдо на битве черных фартуков. Увидим уже через неделю!

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