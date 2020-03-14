Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 3 выпуск: шоу покинули сразу трое участников

В 3 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" вы увидите ожесточенную борьбу между юностью и опытом, блюда ресторанов Мишлен и неожиданный вылет сразу трех участников из шоу.

В 3 выпуске 2 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" 20-ку участников ждет настоящее противостояние кулинарных гуру. Все они опытные, гениальные и харизматичные, но кто из них лучший? Узнаем уже сегодня, ведь тройка судей кулинарного шоу во главе с Эктором Хименесом-Браво подготовила для профессионалов настоящие кулинарные битвы.

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Кулинарная эстафета

Первым испытанием для 20-ки станет давно знакомая кулинарная эстафета. Но поскольку, бороться за звание лучшего кулинара будут настоящие шеф-повара и профессионалы, судьи "Мастер Шеф. Профессионалы" несколько изменили правила конкурса.

По классическим правилам, каждый капитан команды лично распределял этапы среди участников, но по новым правилам, судьбу профессионалов будут определять карточки-загадки, которые каждый участник команды будет выбирать лично.

Судьи спросили у участников проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" кто из них хочет возглавлять команды в первом конкурсе большой 20-ки. Желающих стать капитанами команд было много, судьи выбрали Евгения Грибеника, он стал капитаном красных, Владимир Чахмахчян возглавил команду зеленых, Влад Мицкевич – синих, а Валентин Брайчук – желтых.

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В команду красных попали: Никита Алимов, Юля Жигулина, Влад Ермаков и Виктор Самардак.

В команде зеленых были: Ефим Кравченко, Давид Даниелян, Юрий Побережник, и Светлана Беркк.

В команду синих попали: Эдуард Канарян, Николай Карпюк, Саша Касьянова и Яна Гамарник.

В команде желтых были Анастасия Кобыляцкая, Александр Цвигун, Максим Высоцкий и Анатолий Цуперяк.

Четыре команды профессионалов ждала интересное и одновременно достаточно сложное в приготовлении блюдо – филе сибаса с карамелизированной морковью Нуазет, равиоли с сырной начинкой и перепелиным желтком и свекольная пена. На приготовление у 20-ки "Мастер Шеф. Профессионалы" было 1,5 часа, команда, которая не справится с задачей в полном составе оденет черные фартуки.

У каждого повара был свой процесс, на котором участники старательно выполняли свою работу. Но не всем это удалось сделать в совершенстве. Яна Гамарник, из команды синих, испортила рыбу, а сибас был одним из главных элементов на тарелке упомянутого судьями блюда.

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Команда желтых и красных безупречно справились со своими задачами и успешно поднялись на балкон. А вот командам зеленых и синих так не повезло. По решению судей, блюдо синих, капитаном которой был Влад Мицкевич, а не справилось с задачей и полностью провалило конкурс.

Эдуард Канарян, Влад Мицкевич, Николай Карпюк, Саша Касьянова и Яна Гамарник одели черные фартуки и в конце 3 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут бороться за место в проекте.

Блюда Мишлен на кухне "Мастер Шеф. Профессионалы"

По предварительному конкурсу капитаном первой команды второго испытания по решению судей становится Валентин Брайчук. Парень выбирает для своей команды синий цвет фартуков. Тройка судей подготовила для Валентина еще один бонус, он может выбрать капитана команды соперника. Валентин Брайчук решил не идти легким путем и выбрал вторым капитаном красных – Володю Чахмахчяна.

Капитаны выбрали поваров в свои команды и распределили участников таким образом, что они сформировались из молодых специалистов и Светланы Берк. А вот в команду опытных поваров попала Настя Кобыляцкая. Кто же победит в этой битве? Юность или опыт – узнаем уже скоро.

Это, пожалуй, самый трудный конкурс, который был на кухне "Мастер Шеф", ведь командам нужно повторить блюда мишленовских ресторанов.

Каждый повар мечтает приготовить блюдо этого уровня, и нашей 20-ке участников "Мастер Шеф. Профессионалы" придется готовить их без рецепта.

Каждую из команд ждет три блюда у автора которого есть как минимум одна звезда Мишлен. Это испытание покажет насколько тонко участники чувствуют вкусы и хватит ли им логики, чтобы разгадать эти блюда и понять технику их приготовления.

Первым блюдом от судей был десерт Гранта Акаца, который известен своими художественными презентациями и изящными вкусами. В частности, шоколадная сфера с брауни, кремом Англез и разнообразными фруктовыми гелями.

Второе блюдо – это знаменитое блюдо Альберта Андриа, а именно мусс из сыра Горгонзола, бланшированные томаты доведенные в сювите и тимьяновое масло.

Третьим блюдом были боулы с фуагра, завернутые в шпинатные листья с трюфельным маслом и чипсами из сала.

На приготовление трех изысканных блюд у обеих команд будет 2 часа времени. Ефим Кравченко решил подставить команду соперника и забрал из кухни кулинарного проекта все формы для приготовления шоколадных сфер.

Команда опытных кулинаров во главе с капитаном Владимиром Чахмахчяном и кондитером Настей Кобиляцкой не растерялись, и приготовили свой десерт в форме из-под черпака. Хотя шоколадная сфера вышла слишком грубой и разбилась в руках Владимира Ярославского со второго раза, но вкус десерта команды красных был идеальным.

Экстор Хименес-Браво отметил, что во 2 сезоне кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" нужно побеждать опытом и умениями, а не хитростями.

Кроме этого досадного случая в команде синих Светлана Берк пыталась в течение часа достучаться до капитана и втолковать ему, что курица в блюде сырая. За эти грубые ошибки команда синих с треском проиграла во втором конкурсе, а победу одержали красные.

Первая битва черных фартуков во 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы"

На кухне проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" участников битвы черных фартуков ждало довольно необычное задание. Судьи кулинарного шоу подготовили для владельцев черных фартуков стеллаж с различными предметами: часы, рука, ящик, веер, кельма и другие вещи, которые мы привыкли называть "барахлом".

Судьи отметили участникам, что на этой битве неудачников хотят увидеть от поваров креативность и пределы их воображения. Каждый участник должен выбрать для себя предмет в котором будет подавать свое блюдо. Они могут готовить все что угодно, но форма и содержание блюда должны быть продиктованы предметом, который они выберут лично для себя.

На первый взгляд казалось, что повара совершенно растерялись и не знают, что выбрать и готовить. Владимир Ярославский решил тоже принять участие в испытании и поддержать участников. Судья избрал для своего блюда мастерок для ремонтных работ и приготовил необычное и оригинальное блюдо на нем, которое на вид напоминало камни.

За один час участники битвы приготовили блюда и представили их судьям. Эдуард Канарян выбрал руку и подал в ней судьям необычную конфету с мясом и травами. Судьи оценили его блюдо и подняли его на балкон вместе с Владом Мицкевичем и Владиславом Ермаком.

Не повезло присоединиться ко всем участникам Александре Касьяновой, Николаю Карпюку и Яне Гамарник. Судьи проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" отправили домой с первой битвы черных фартуков сразу трех участников.

Главным недостатком их блюд стала подача, которая была непонятной по форме и содержанию.

Уже в следующую субботу вы увидите настоящую кулинарную алхимию на кухне "Мастер Шеф. Профессионалы". Ведь простым блюдом уже никого не удивить. Не пропустите!

Смотрите 3 выпуск 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" онлайн: скоро...