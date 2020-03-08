Участники МастерШеф Профессионалы 2 сезон – список прошедших в 20-ку

В 20-ку участников попали лучшие шеф-повара со всех уголков Украины и не только. Итак, давайте знакомиться с шеф-поварами нового 2 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы", ведь среди них есть будущий победитель "МастерШеф. Профессионалы"!

Главная 20-ка 2 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" выбрана, а это значит, что пришло время познакомиться с лучшими шефами проекта.

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Максим Высоцкий – 27 лет, г. Харьков.

Парень работал су-шефом в гостинице в Черногории, Италии и других уголках Европы.

Юрий Побережник – 20 лет, г. Львов.

Юрий пиццайоло в львовском заведении "Тесто", парень готовится стать пицца-шефом.

Эдуард Канарян – 29 лет, г. Киев.

Шеф-повар обожает экспериментировать и сочетать несочетаемое.

Александр Цвигун – 21 год, г. Ирпень.

Александр работал в одном из лучших ресторанов Польши. Чтобы испытать свои силы и набраться новых знаний, парень бросил работу за рубежом.

Николай Карпюк – 19 лет, г. Ивано-Франковск.

С детства увлекается кулинарией и мечтает о собственном месте в истории среди мировых шеф-поваров.

Яна Гамарник – 31 год, г. Богуслав.

Преподаватель в ПТУ. На проект Яна пришла для того, чтобы набраться новых знаний и кулинарных техник и передать свои знания студентам.

Давид Даниелян – 29 лет, Армения.

Приехал в Украину, чтобы усовершенствовать свои знания и делиться опытом с другими шеф-поварами.

Валентин Брайчук – 20 лет, г. Киев.

Су-шеф в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет тому вперед".

Светлана Берк – 45 лет, г. Киев/Испания.

Светлана владелица и шеф-повар в своем ресторане в Испании. Целенаправленная участница кулинарного шоу преодолела тысячи километров на собственном авто, чтобы попробовать свои силы на проекте.

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Владимир Чахмахчян – 31 год, г. Одесса.

Владимир талантливый шеф-повар и совладелец ресторана "Bareo", настоящий гурман и фанат кулинарного искусства.

Владислав Ермаков – 32 года, г. Харьков.

Шеф-повар в ресторане "Panorama" уже более 10 лет.

Анастасия Кобыляцкая – 19 лет, г. Харьков.

Девушка победила в проекте "МастерШеф. Подростки" и закончила школу Алена Дюкасса в Париже.

Юлия Жигулина – 28 лет, г. Киев.

Девушка открыла свою собственную кейтеринговую компанию и считает себя достаточно строгим шеф-поваром.

Владислав Мицкевич – 24 года, г. Киев.

Финалист 8 сезона "МастерШеф". Влад пришел на проект за победой, ведь парень уверен, что уровень любителя – это не про него.

Анатолий Цуперяк – 29 лет, с. Нересниця.

Участник 3 сезона "МастерШеф", который запомнился зрителям вспыльчивым характером и острыми высказываниями о коллегах по кухне проекта.

Виктор Самардак – 31 год, г. Киев.

Су-шеф в ресторане "Маяк", повар работает под руководством Александра Абрамова.

Ефим Кравченко – 19 лет, г. Киев.

Парень уже знаком зрителям "Мастер Шеф", ведь Ефим был участником 1 сезона "Профессионалов". Однако тогда ему не посчастливилось попасть в 20-ку. Кулинар работает шеф-кондитером в заведении "Автограф" и помощником Елизаветы Глинской.

Александра Касьянова – 23 года, г. Харьков.

Повар в ресторане "Первая Чайхана", мечтает стать крутым и опытным шеф-поваром.

Евгений Грибеник – 35 лет, г. Киев.

Шеф-повар в ресторане "Фабиус", с 15 лет работает на кухне. Преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.

Никита Алимов – 27 лет, г. Киев.

Парень работает в ресторане судьи "Мастер Шеф" – Владимира Ярославского. На проекте стремится получить новые знания и управленческий опыт.