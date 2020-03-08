Участники МастерШеф Профессионалы 2 сезон – список прошедших в 20-ку
В 20-ку участников попали лучшие шеф-повара со всех уголков Украины и не только. Итак, давайте знакомиться с шеф-поварами нового 2 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы", ведь среди них есть будущий победитель "МастерШеф. Профессионалы"!
Главная 20-ка 2 сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" выбрана, а это значит, что пришло время познакомиться с лучшими шефами проекта.
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Максим Высоцкий – 27 лет, г. Харьков.
Парень работал су-шефом в гостинице в Черногории, Италии и других уголках Европы.
Юрий Побережник – 20 лет, г. Львов.
Юрий пиццайоло в львовском заведении "Тесто", парень готовится стать пицца-шефом.
Эдуард Канарян – 29 лет, г. Киев.
Шеф-повар обожает экспериментировать и сочетать несочетаемое.
Александр Цвигун – 21 год, г. Ирпень.
Александр работал в одном из лучших ресторанов Польши. Чтобы испытать свои силы и набраться новых знаний, парень бросил работу за рубежом.
Николай Карпюк – 19 лет, г. Ивано-Франковск.
С детства увлекается кулинарией и мечтает о собственном месте в истории среди мировых шеф-поваров.
Яна Гамарник – 31 год, г. Богуслав.
Преподаватель в ПТУ. На проект Яна пришла для того, чтобы набраться новых знаний и кулинарных техник и передать свои знания студентам.
Давид Даниелян – 29 лет, Армения.
Приехал в Украину, чтобы усовершенствовать свои знания и делиться опытом с другими шеф-поварами.
Валентин Брайчук – 20 лет, г. Киев.
Су-шеф в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет тому вперед".
Светлана Берк – 45 лет, г. Киев/Испания.
Светлана владелица и шеф-повар в своем ресторане в Испании. Целенаправленная участница кулинарного шоу преодолела тысячи километров на собственном авто, чтобы попробовать свои силы на проекте.
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Владимир Чахмахчян – 31 год, г. Одесса.
Владимир талантливый шеф-повар и совладелец ресторана "Bareo", настоящий гурман и фанат кулинарного искусства.
Владислав Ермаков – 32 года, г. Харьков.
Шеф-повар в ресторане "Panorama" уже более 10 лет.
Анастасия Кобыляцкая – 19 лет, г. Харьков.
Девушка победила в проекте "МастерШеф. Подростки" и закончила школу Алена Дюкасса в Париже.
Юлия Жигулина – 28 лет, г. Киев.
Девушка открыла свою собственную кейтеринговую компанию и считает себя достаточно строгим шеф-поваром.
Владислав Мицкевич – 24 года, г. Киев.
Финалист 8 сезона "МастерШеф". Влад пришел на проект за победой, ведь парень уверен, что уровень любителя – это не про него.
Анатолий Цуперяк – 29 лет, с. Нересниця.
Участник 3 сезона "МастерШеф", который запомнился зрителям вспыльчивым характером и острыми высказываниями о коллегах по кухне проекта.
Виктор Самардак – 31 год, г. Киев.
Су-шеф в ресторане "Маяк", повар работает под руководством Александра Абрамова.
Ефим Кравченко – 19 лет, г. Киев.
Парень уже знаком зрителям "Мастер Шеф", ведь Ефим был участником 1 сезона "Профессионалов". Однако тогда ему не посчастливилось попасть в 20-ку. Кулинар работает шеф-кондитером в заведении "Автограф" и помощником Елизаветы Глинской.
Александра Касьянова – 23 года, г. Харьков.
Повар в ресторане "Первая Чайхана", мечтает стать крутым и опытным шеф-поваром.
Евгений Грибеник – 35 лет, г. Киев.
Шеф-повар в ресторане "Фабиус", с 15 лет работает на кухне. Преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.
Никита Алимов – 27 лет, г. Киев.
Парень работает в ресторане судьи "Мастер Шеф" – Владимира Ярославского. На проекте стремится получить новые знания и управленческий опыт.