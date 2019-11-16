Кто вошел в десятку "Мастер Шеф" 9 сезона

Кулинары-любители прошли половину пути на проекте "Мастер Шеф" 9 сезона и именно сейчас мы готовы познакомить вас с каждым из них.

Давайте ближе познакомимся с главной десяткой участников кулинарного шоу "Мастер Шеф" 9 сезона, которые стремительными шагами приближаются к финалу проекта.

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Сергей Денисов

26-летний парень родом из Батуми, но кулинар-любитель утверждает, что Украина стала для него вторым домом. Сергей бредит кулинарией, и пошел на большую авантюру приняв участие в проекте, потеряв хорошое деловое предложение. Le Cordon Blue – вот главная цель Сергея Денисова! Кстати, девушки, парень холостяк и сейчас в активном поиске второй половинки.

Руслан Лучков

Парень 11 лет работает травести-дивой "Лолитой Амбер" и гонораров от выступлений не всегда достаточно для Руслана. Поэтому кулинар-любитель подрабатывает официантом в ресторане, и все это, чтобы быстрее идти к своей цели. Стать профессиональным кулинаром. Проект, по мнению Русика, поможет ему воплотить его мечты и получить новые знания и знакомства.

Александра Ефименко

Девушка в свои 23 года мечтает открыть свою собственную кондитерскую и настоящий фанат кулинарного шоу "Мастер Шеф". Александра по несколько раз пересматривала все сезоны проекта и училась на ошибках других. Девушка счастливая мама и любимая жена в родном Мелитополе.

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Андрей Боденко

Успешный юрист и борец за права людей! 27-летний парень переехал в столицу из родного Харькова 5 лет назад и решил открыть собственную юридическую фирму, чтобы помогать людям, которые попали в беду. Сегодня, парень стремится к более творческой работе и готов учиться и идти к цели большого кулинара.

Киеу Тхук Ань (Аннушка)

В шестилетнем возрасте Киеу вместе с семьей переехала из Вьетнама в Украину. Сейчас девушке 23 года и живет она в Харькове. "Аннушка" до проекта работала фуд-фотографом и является поклонницей мукбанга (новый корейский тренд видеоблогинга, потребление пищи на камеру).

Лиля Сорокина

Проект "Мастер Шеф" для этой участницы является большим шансом начать новую жизнь. Подруги Лилии тайком от девушки заполнили анкету для участия в кулинарном шоу. Дом Лилии в Каменце-Подольском, и девушка стремится жить в большом городе и заниматься любимым делом – кулинарией.

Артем Янковский

32-летний Артем украинец, но уже 9 лет живет в Дании. Парень стремится вернуться домой, чтобы развивать свои кулинарные навыки и считает, что именно кулинарный проект поможет воплотить его мечту в жизнь.

Юлия Акименко

Профессия этой сексуальной участницы кулинарного шоу "Мастер Шеф" – учительница украинского языка и литературы. Также, у девушки есть собственный видеоблог, в котором Юля готовит и делится рецептами. От проекта "Мастер Шеф" девушка ожидает получить знания, развитие и конечно же победу.

Петр Косовский

Следователь из Одессы, который мечтает стать профессиональным поваром. Петр поклонник паназиатской кухни и очень острых блюд. На проекте у парня закрутился роман с Юлей Акименко, бурные волны которого не один раз бушевали на съемочной площадке кулинарного шоу.

Руслан Шилин

Этот 21-летний львовский парень настоящий весельчак и гурман. Парень обожает медицину и учится на провизора. Но кулинария, любовь к которой еще живет в его сердце, тоже не дает Руслану покоя. Кстати, участник "Мастер Шеф" 9 сезона руководит семейным ресторанным бизнесом, что помогает ему лучше познавать непростой мир кулинарии изнутри и снаружи.