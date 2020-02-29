МастерШеф Профессионалы 2 сезон 1 выпуск: возвращение звезд на кухню проекта

В 1 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" вы увидите возвращение скандального закарпатца Анатолия Цуперяка, финалиста 8 сезона – Владислава Мицкевича и победительницу "МастерШеф. Подростки" – Анастасию Кобыляцкую. Это будет незабываемый сезон, вы должны увидеть все!

Во 2 сезоне кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" участников ждут новые конкурсы и испытания. Но прежде чем начнутся горячие командные эфиры "МастерШеф. Профессионалы", тройке судей кулинарного шоу нужно выбрать 30 лучших шеф-поваров, которые будут бороться за главный приз в шоу – 1 миллион гривен.

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Во 2 сезоне проекта "МастерШеф. Профессионалы" зрители познакомились с новой судьей кулинарного шоу – Ольгой Мартыновской. Девушка победила в 3 сезоне "Мастер Шеф" и на отлично закончила обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Blue и стала совладельцем ресторана в Париже.

Эктор Хименес-Браво, неизменный судья "МастерШеф", и Владимир Ярославский радушно приняли Ольгу Мартыновскую в свой судейский коллектив проекта.

Открыл кастинг в проект "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон 27-летний участник из Киева – Никита Алимов. Парень работает в ресторане судьи проекта – Владимира Ярославского. Повар отвечает за горячий цех ресторана. Никита Алимов представил судьям вариацию перуанского севиче, использовав в приготовлении множество кулинарных техник, пытаясь именно этим поразить тройку судей кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Смелый участник поразил судей своим блюдом, хотя Эктор Хименес-Браво сделал несколько ремарок относительно блюда Никиты. Судья отметил невероятно нежную консистенцию блюда, но всего было немного надостаточно для идеального вкуса. В результате голосования судей, Никита получил три "да" и стал первым участником 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Следующим участником, который пришел удивить тройку судей кулинарного проекта стал Анатолий Лукянчук из Ровно. Ресторатор приготовил горячее карпаччо из сома, которое доготавливал в присутствии судей. Первым оценивал блюдо Анатолия – Эктор Хименес-Браво. Гуру кулинарии отметил неопрятные разорваные слайсы и цитрусовый дрессинг, из-за которого потерялся основной продукт блюда. Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво отказали Анатолию в участии в проекте "МастерШеф. Профессионалы".

Посетил кастинг 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" 20-летний су-шеф Валентин Бойчук, который работает в ресторане "100 лет тому вперед" Евгения Клопотенка. Парень не любит работать из привычных всем продуктов, поэтому для презентации своего блюда выбрал дегидрованый мох с тартаром сома и прошутто.

Экибана – именно такой была первая реакция главного судьи кулинарного шоу, Эктора Хименеса-Браво, но попробовав блюдо, судья был удивлен вкусом. Валентин Бойчук получил три "да" от судей и прошел в 30 второго сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Когда в ресторан кухни "Мастер Шеф" вошел высокий парень – Богдан Решетняк, Эктор Хименес-Браво сразу спросил у участника есть ли у него братья и сестры. Большим удивлением судей стал ответ Богдана, сестрой которого оказалась украинская певица TAYANA. Кондитер приготовил для тройки судей "МастерШеф. Профессионалы" стейк из батата, мусс из авокадо и лайма. Парень решил, что приготовить на кастинге десерт было бы банально, поэтому выбрал сложный путь на проект. Судьи раскритиковали блюдо Богдана и предложили ему набраться больше знаний и техник и пригласили на следующий сезон кулинарного шоу.

Возвращение на кухню "Мастер Шеф" через 6 лет! Анатолий Цуперяк, участник 3 сезона "МастерШеф" решил испытать свои силы в 2 сезоне "Профессионалов". Эктор Хименес-Браво не сдержался и отомстил Толику за страдания судей в 3 сезоне. Судья крепко схватил Толика за ухо и потянул по павильону, в шутку конечно. Анатолий Цуперяк приготовил для тройки судей кулинарного шоу стейк Нью-Йорк с овощами и вишневым соусом, однако, Эктор сказал, что это стейк Риббай. Также, судья заметил, что соус и стейк на тарелке у Толика, поссорились между собой. И эти незначительные ошибки помешали парню получить столь желанный фартук участника 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Свои "да" от судей также услышали такие участники, как: Евгений Грибеник, который работает шеф-поваром уже 24 года, Анастасия Кобыляцкая – победительница "МастерШеф. Подростки" и Эдуард Канарян, который чрезвычайно волновался представляя свое блюдо.

"О нет!", – именно такими словами на кухне "МастерШеф. Профессионалы" встретил Эктор Хименес-Браво Владислава Мицкевича. Влад, участник и финалист 8 сезона "МастерШеф". Парень пришел на "Профессионалы", чтобы показать, что он вырос в своих кулинарных техниках и знаниях. Но достаточно ли он подготовился к такому серьезному сезону, в котором будут бороться за победу сильные шеф-повара из разных стран мира.

Влад Мицкевич приготовил судьям лосось а-ля моньер за который, несмотря на критику, получил фартук и прошел в 30 участников проекта.

Еще одним неожиданным возвращением на кухню кулинарного шоу стал 19-летний кондитер – Ефим Кравченко. Парень был участником 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы", но так и не попал в заветную 20-ку шоу. Ефим приготовил на кастинг 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" десерт шантили с ягодами и фисташковым кремом. Кстати, Ефим ассистент Елизаветы Глинской на ее мастер-классах!

Хименес-Браво раскритиковал десерт парня, но он все-таки получил белый фартук и прошел далее на кулинарный проект.

Удивил тройку судей 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" и участник из Армении – Давид Даниэлян. Он удивил судей приготовлением блюда без отходов. Одесский шеф-повар Владимир Чахмахчян приготовил безупречного осьминога по-валлийский и покорил судей безупречным вкусом блюда.

Уже в следующую субботу, в 2 выпуске кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" мы узнаем, кто из выбранной судьями 30-ки войдет в главный состав проекта. Это будет незабываемая битва, которая сломает даже профессионалов! Вы должны это увидеть – не пропустите следующий выпуск кулинарного шоу.

1 выпуск 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" смотреть онлайн:

1 випуск 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дивитися відео онлайн: