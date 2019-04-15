"Мать драконов" в желтом: роскошные фото Эмилии Кларк на обложке испанского Vogue

134 Читати новину українською
Эмилия Кларк на обложке Vogue Spain
Эмилия Кларк на обложке Vogue Spain / Instagram / @voguespain

Британская актриса Эмилия Кларк стала звездой майского выпуска глянца Vogue Spain. На новых кадрах она предстала в ярких образах, а также дала откровенное интервью. По ее словам, она осознала, что любой конец (в данном случае – сериала "Игра престолов") – это всегда начало чего-то нового и не менее прекрасного.

Автором модной обложки с Эмилией Кларк стал американец Thomas Whiteside. Для фотоистории звезда "Игры престолов" надела волшебное пышное платье желтого цвета с большим бантом на спине. Как известно, это платье из коллекции весна-лето 2019 Valentino Haute Couture. Сногсшибательный образ дополнили серьги в форме крыльев бренда STEFERE, украшенные бриллиантами. Стилистом съемки стал Simon Robins.

Читайте также: Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перенесла инсульт: появились фото из больницы

Первый снимок с обложкой глянца был обнародован на Instagram-странице издания.


Эмилия Кларк для Vogue Spain / Instagram / @voguespain

Пока испанский глянец Vogue представил только обложку нового выпуска издания, однако читатели уже затаили дыхание в ожидании новой фотосерии с развернутым интервью Эмилии.

Стоит добавить, что 14 апреля состоялась премьера долгожданного сериала "Игра престолов" 8 сезон, где роль одной из главных героинь исполнила Эмилия Кларк. Звезда участвовала в съемочном процессе сериала с 1 сезона (2011 год). Подробнее о сюжете, трейлерах и промо-кадрах сериала вы можете узнать здесь.

blog_ava
Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
сегодня
127402
Теги: LifeStyle Игра престолов Новости LifeStyle Новости культуры Мода Голливуд
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 20:05 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
4712
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
14597
"Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
сегодня 12:52 "Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
595
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:08 Великий пост 2019: история и правила соблюдения
16108
Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
сегодня 10:54 Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
Юлія Михайлова 2328
Новости
Больше новостей
Залиште відгук