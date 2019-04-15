"Мать драконов" в желтом: роскошные фото Эмилии Кларк на обложке испанского Vogue

Британская актриса Эмилия Кларк стала звездой майского выпуска глянца Vogue Spain. На новых кадрах она предстала в ярких образах, а также дала откровенное интервью. По ее словам, она осознала, что любой конец (в данном случае – сериала "Игра престолов") – это всегда начало чего-то нового и не менее прекрасного.

Автором модной обложки с Эмилией Кларк стал американец Thomas Whiteside. Для фотоистории звезда "Игры престолов" надела волшебное пышное платье желтого цвета с большим бантом на спине. Как известно, это платье из коллекции весна-лето 2019 Valentino Haute Couture. Сногсшибательный образ дополнили серьги в форме крыльев бренда STEFERE, украшенные бриллиантами. Стилистом съемки стал Simon Robins.

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Первый снимок с обложкой глянца был обнародован на Instagram-странице издания.



Эмилия Кларк для Vogue Spain / Instagram / @voguespain

Пока испанский глянец Vogue представил только обложку нового выпуска издания, однако читатели уже затаили дыхание в ожидании новой фотосерии с развернутым интервью Эмилии.

Стоит добавить, что 14 апреля состоялась премьера долгожданного сериала "Игра престолов" 8 сезон, где роль одной из главных героинь исполнила Эмилия Кларк. Звезда участвовала в съемочном процессе сериала с 1 сезона (2011 год). Подробнее о сюжете, трейлерах и промо-кадрах сериала вы можете узнать здесь.