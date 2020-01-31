24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Мать Меган Маркл не будет переезжать в Канаду, – СМИ

26 Читати новину українською
Дория Регланд и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Мать Меган Маркл Дория Регланд не намерена переезжать к дочери в Канаду. Женщина не готова покинуть родной Лос-Анджелес.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить свои королевские обязанности и переехать жить в Канаду. Однако мать Меган не планирует переезжать вместе с ними, поскольку привыкла к жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил инсайдер изданию Us Weekly.

Читайте также: Меган Маркл начала поиски агента, чтобы вернуться в Голливуд, – СМИ

63-летняя Дория много лет работает преподавателем йоги. После того, как ее дочь вошла в королевскую семью, женщина выбрала только несколько клиентов, с которыми продолжает заниматься лично.

Дория не собирается переезжать в Канаду или куда-нибудь еще. Она дает частные уроки нескольким клиентам,
– говорит инсайдер.

Друзья Маркл говорят, что ее отношения с матерью не такие теплые, как были прежде.

За годы, которые Меган провела на съемочной площадке сериала "Форс-мажоры" в Торонто, она достаточно отдалилась от всех, в том числе от мамы. Они виделись всего несколько раз в год. Никакой безумно тесной связи между ними нет,
– комментируют инсайдеры.

Говорят, что Гарри и Меган сами планируют на лето переехать в Лос-Анджелес и интересуются недвижимостью вблизи Голливудских холмов.

 

Steam не работает: что случилось с игровой платформой
сегодня
5545
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные мамы Меган Маркл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:27 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 31707
30 января 16:26 Фильмы про подростков, школу, дружбу и любовь: лучшая подборка
Юлія Турелик 161
30 января 16:00 День рождения Всеволода Нестайко: что известно о классике детской литературы
Юлія Турелик 83
30 января 11:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 74367
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 651
Новости
Больше новостей
Залиште відгук