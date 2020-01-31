Мать Меган Маркл не будет переезжать в Канаду, – СМИ

Мать Меган Маркл Дория Регланд не намерена переезжать к дочери в Канаду. Женщина не готова покинуть родной Лос-Анджелес.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить свои королевские обязанности и переехать жить в Канаду. Однако мать Меган не планирует переезжать вместе с ними, поскольку привыкла к жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил инсайдер изданию Us Weekly.

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63-летняя Дория много лет работает преподавателем йоги. После того, как ее дочь вошла в королевскую семью, женщина выбрала только несколько клиентов, с которыми продолжает заниматься лично.

Дория не собирается переезжать в Канаду или куда-нибудь еще. Она дает частные уроки нескольким клиентам,

– говорит инсайдер.

Друзья Маркл говорят, что ее отношения с матерью не такие теплые, как были прежде.

За годы, которые Меган провела на съемочной площадке сериала "Форс-мажоры" в Торонто, она достаточно отдалилась от всех, в том числе от мамы. Они виделись всего несколько раз в год. Никакой безумно тесной связи между ними нет,

– комментируют инсайдеры.

Говорят, что Гарри и Меган сами планируют на лето переехать в Лос-Анджелес и интересуются недвижимостью вблизи Голливудских холмов.