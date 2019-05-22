Материнство без фильтров: Эми Шумер показала откровенные снимки с молокоотсосами

37-летняя американская комедийная актриса Эми Шумер, которая в начале мая родила своего первенца, показала реалистичные кадры того, как проходит материнство в первые недели после родов без всяких "украшений".

Откровенные снимки звезда фильма "Девушка без комплексов" опубликовала на своей странице в Instagram.

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Материнство в социальных сетях в основном изображают на фотографиях с улыбающимися стройными девушками, которые после родов одевают обтягивающие платья, каблуки и выходят на светские мероприятия.

Однако реальная жизнь значительно отличается от "идеальных фото в Instagram". Это подтверждает Эми Шумер, которая показала настоящее материнство: а у нее оно с молокоотсосами на груди и счастливым, одновременно уставшим лицом.



Эми Шумер / Instagram / @amyschumer

Добавим, что для Эми Шумер и ее мужа Криса Фишера это первый ребенок. Пара оформила брак в феврале прошлого года всего через три месяца после начала романа. В октябре 2018 года звезда объявила о том, что вскоре они с любимым станут родителями. Только вчера Шумер рассекретила пол ребенка, сообщив поклонникам о том, что ждет сына.



Эми Шумер / Instagram / @amyschumer

Кто такая Эми Шумер?Популярная комедийная актриса, известная по ролям в фильмах "Красотка на всю голову", "Девушка без комплексов", "Ищу друга на конец света", "Дочь и ее мать", "Спасибо за вашу службу" и др. Эми Шумер известна также участием в протестах: звезда неоднократно присоединялась к людям, которые выступали против политиков, которые засветились в секс-скандалах.

Ранее популярная актриса и новоиспеченная мама Рэйчел МакАдамс, известная ролями в фильмах "Дневник памяти" и "Клятва", снялась в фотосессии для журнала Girls Girls Girls.

Съемки провели через шесть месяцев, после того, как Рейчел родила. В то время она кормила ребенка грудью, а в перерывах между съемками актриса сцеживала молоко. Фотосессию впоследствии назвали слишком провокационной.



Рэйчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1