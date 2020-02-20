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"Матрица 4": Нео и Тринити воссоединились на съемках нового фильма: фотофакты

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Матрица 4: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на съемках / Instagram / @woowhooficial

Несколько недель назад в Сан-Франциско стартовали съемки долгожданной четвертой части франшизы "Матрица". С каждым днем в сети появляется все больше фотографий со съемок с популярными актерами.

На этот раз на фан-страницах "Матрицы 4" в инстаграме появились фото Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс соответственно. На фото и коротких видео заметно, как герои снимают сцену, в которой они должны вместе убегать на мотоцикле.

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Пользователи сети в инстаграме поделились, что увидев перекрытую полицией дорогу и много машин, подумали, что оказались в центре какой-то террористической атаки, однако, как оказалось, это были съемки "Матрицы 4".

Матриця 4: зйомки, актори
Скриншот с инстаграм-страницы фаната

Также в сети появились фотосравнения Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс с 1999 и 2020 года. Можем смело сказать, что исполнитель роли Нео заметно возмужал, а вот над актрисой, играющей Тринити, время неподвластно.

Матриця 4: зйомки, актори і ролі
Фотосравнение актеров / Instagram / @megustaelcineoficial

Также ранее в твиттере было опубликовано видео, как актеры "Матрицы 4" выполняют сложные трюки, прыгая с небоскреба.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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