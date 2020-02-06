"Матрица 4" с Киану Ривзом: в Сан-Франциско стартовали съемки фильма

Фанаты научно-фантастической франшизы "Матрица" могут вздохнуть с облегчением. Уже скоро они смогут увидеть продолжение легендарной саги, ведь съемки четвертой части фильма уже стартовали в США.

О том, что создатели "Матрицы 4" наконец начали работу над новой частью сообщил один из фанатов франшизы на своей страничке в твиттере.

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Пользователь социальной сети опубликовал видео, которое ему удалось заснять на одной из улиц Сан-Франциско. В коротком ролике было сложно не заметить харизматичного Киану Ривза в черной шапочке. Напомним, актер играет роль Нео. Также добавим, что на локации присутствовала режиссер фильма Лана Вачовски, которая также попала в кадр.

Напомним, пока что детали сюжета держат в тайне, однако дата премьеры "Матрицы 4" уже известна. Фильм выйдет в прокат 21 мая 2021 года. В тот же день создатели "Джона Уика 4" планируют релиз и этой ленты.