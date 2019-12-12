"Матрица 4": создатели назвали дату премьеры, которая совпадает с выходом фильма "Джон Уик 4"

Долгожданное продолжение фильма "Матрица" наконец получило точную дату релиза. Фанаты научно-фантастической ленты смогут увидеть четвертую часть уже 21 мая 2021 года.

Кинокомпания Warner Bros., которая занимается съемками четвертой части "Матрицы" сообщила дату премьеры, о чем пишет издание The Hollywood Reporter.

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Напомним, ранее стало известно об актерском составе фильма. Да, в продолжении "Матрицы" сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые известны своими ролями предыдущей части, а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Генвик и Нил Патрик Харрис, для которых Вселенная Матрицы будет новинкой.

Однако создатели фильма не отрицают тот факт, что актерский состав будет дополняться, а съемки начнутся уже в феврале 2020 года. Несмотря на то, что детали сюжет пока держатся в тайне, дата мирового релиза уже назначена. Фильм "Матрица 4" выйдет 21 мая 2021 года. Что интересно, на этот же день запланирована премьера фильма "Джон Уик 4".

Что такое "Матрица"?Серия фильмов "Матрица" снята в жанрах киберпанк и научная фантастика. По состоянию на декабрь 2019 года франшиза содержит в себе трилогию художественных фильмов, которая началась с "Матрицы" (1999) и продолжилась частями "Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003). Сценарии к трем фильмам, а также режиссерскую работу выполнили братья Эндрю и Ларри Вачовски, а продюсером картин выступил Джоэл Силвер. Франшиза принадлежит компании Warner Bros., которая уже в 2020 году начнет работу над 4 частью франшизы.