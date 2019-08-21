"Матрица 4": в Голливуде огорошили новостью о выходе нового фильма

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"Матрица"
"Матрица" / IMDb

Руководитель кинокомпании Warner Bros. анонсировал выход четвертой части фильма "Матрица". Особую популярность серия фильмов с участием Киану Ривза получила в 2000-х годах.

Как сообщает издание Variety, съемки новой части "Матрицы" начнутся в 2020 году. Сценаристом и режиссером проекта стала Лана Вачовски – одна из создателей предыдущих трех частей. Ее помощниками в написании сценария станут Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

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Мы невероятно рады вернуться в Матрицу вместе с Ланой. Она настоящий визионер – неповторимый и настоящий творец-кинематографист и мы в восторге, что она напишет, поставит и спродюсирует новую главу во вселенной Матрицы,
заявил председатель правления Warner Bros – Тоби Эммерих.

В СМИ также подтвердили участие актеров Киану Ривза и Кэри-Энн Мосс – старожилов трех культовых частей "Матрицы".

Матриця 4

Что известно о серии фильмов "Матрица"?
Первая одноименная кинолента американо-австралийского производства (1999) произвела настоящий фурор в кино. Фильм до сих пор входит в 20-ку лучших фильмов сервиса IMDb. В 2003 году вышли два следующих фильма "Перезагрузка" и "Революция", в которых наследовалась одна и та же тема – мир будущего, где люди входят в интерактивную компьютерную программу, Матрицу, симулирующую действительность.

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Теги: Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle Кино
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