Мечтала поехать в Афганистан и делать горячие репортажи, – Злата Огневич поразила заявлением

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Популярная украинская певица Злата Огневич призналась, что когда-то тоже мечтала брать интервью у звезд и быть очевидцем горячих новостей.

В эксклюзивном комментарии журналистам LifeStyle 24 артистка вспомнила, что стать журналистом она мечтала еще в школьные годы. Тогда Злата Огневич заявила родителям, что стремится создавать горячие репортажи в Афганистане.

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Когда я училась в школе – мечтала поехать в Афганистан и делать горячие репортажи. Сейчас я понимаю, что меня больше интересовала романтика этой профессии, чтобы вживую видеть все новости. Но мама сказала, что я с ума сошла, и заявила, что меня никуда не отпустит,

– вспомнила Злата Огневич.

Певица имела возможность испытать свои силы в журналистике. Представители программы "Светская жизнь" Злату Огневич пригласили к сотрудничеству и предложили ей вакансию ведущей. Артистка отправилась в Канны, где столкнулась с реалиями иностранных представителей СМИ: все беспощадно вели себя, пытаясь взять комментарий у голливудских звезд. Именно там Злата Огневич поняла, что не хочет связывать жизнь с этой профессией.

"Журналистика – это прекрасно! Это не просто профессия. Бывает иногда, что надо идти по головам. Когда я была в Каннах от программы "Светская жизнь" (они меня приглашали стать ведущей). Другие журналисты отталкивали меня, чтобы первыми взять интервью у Антонио Бандераса или Пэрис Хилтон. Я же в Украине такого не видела, а там просто акулы... Мне не хотелось больше повторять это, потому что на следующий день я проснулась с синяками", – рассказала о горьком опыте Злата Огневич.

Кроме этого, певица призналась, что перед поездкой на Каннский кинофестиваль ее предупреждали о возможных инцидентах. Однако на практике все оказалось более нетолерантно, чем Злата Огневич это представляла. В то же время она убедила, что в Украине, к счастью, этого нет.