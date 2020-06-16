34-летняя американская актриса и модель рассталась с мужем Брайаном Остином после 10 лет брака. После разрыва с актером Меган Фокс закрутила новый роман с рэпером Колсоном Бейкером, слухи о котором ходили по сети больше месяца. Наконец звезда решилась подтвердить новые отношения страстным поцелуем на публике.

Об этом сообщает Daily Mail. Вчера, 15 июня, Меган Фокс застали с 30-летним американским рэпером Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Ричард Колсон Бейкер. Звезда "Трансформеров" присоединилась к бойфренду в одном из заведений Лос-Анджелеса.

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После нескольких коктейлей пара покинула бар и, держась за руки на публике, села в автомобиль. Однако прежде чем поехать, влюбленные страстно поцеловались, не скрывая своих чувств. Это появление звезд и стало официальным подтверждением их романа.

Следует отметить, что выход Меган Фокс с рэпером состоялся сразу после того, как по сети разлетелись фото бывшего мужа секс-символа Брайана Остина с 25-летней моделью Кортни Стодден.

Что известно о романе Меган Фокс с Колсоном Бейкером?

46-летний американский актер и бывший муж звезды Брайан Остин признался, что дружба Меган Фокс и Machine Gun Kelly завязалась еще до официального развода супругов. Однако знаменитости, которые познакомились на съемочной площадке киноленты Midnight in the Switchgrass, быстро закрутили роман.

Сейчас актриса проводит все больше времени с бойфрендом. Их графики работы совпадают, поэтому Меган и Колсон стремительно развивают отношения. Они устраивают свидания, не прячась от камер, однако комментировать свои отношения не спешат. Однако недавно влюбленные сняли совместный клип на песню Bloody Valentine, в котором Меган Фокс позировала на камеру в ванной и в постели с рэпером. Видео сняли в имении в Малибу, где, по данным СМИ, пара живет вместе.