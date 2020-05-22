Меган Фокс позировала на камеру в ванной и в постели с новым парнем: пикантный клип

Голливудская актриса Меган Фокс снялась в пикантном клипе своего бойфренда Колсона Бэйкера. Звезда надела соблазнительные наряды и охотно позировала в ванной и в постели с новым избранником.

Почти месяц Меган Фокс не исчезает из топовых новостей мировых СМИ. Актриса решила расстаться с Брайаном Остином Грином после 10 лет брака и закрутила роман с рок-музыкантом Колсоном Бэйкером. Пара своеобразно подтвердила слухи об отношениях, сняв совместный клип на песню Bloody Valentine. Ролик появился на ютуб-канале артиста и вызвал ажиотаж среди поклонников.

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Меган Фокс и Колсон Бэйкер доказали, что даже на карантине можно создать эффектный клип. Ролик сняли в имении в Малибу, где, по данным СМИ, пара живет уже около месяца. Актриса перевоплотилась в соблазнительную и взбалмошную подружку рокера, которая его связывает и исполняет трек Bloody Valentine. Меган Фокс не отказалась от пикантных сцен в постели и ванной, что выглядело довольно жарко.

Смотрите клип к песне Колсона Бэйкера – Bloody Valentine: видео

Что известно о романе Меган Фокс

После 4 лет попыток спасти брак Брайан Остин Грин и Меган Фокс решили развестись. Актер остался в Лос-Анджелесе с тремя сыновьями, а вот его возлюбленная переехала в Малибу. После первых слухов о разрыве отношений Меган попала в объективы папарацци с новым бойфрендом – 30-летним музыкантом Колсоном Бэйкером. С новым избранником она познакомилась на съемках фильма Midnight in the Switchgrass.

Ситуацию журналистам прокомментировал Брайан Остин Грин, который заверил, что Фокс имеет дружеские отношения с артистом. Однако инсайдеры из близкого окружения пары заявили, что дружба уже давно переросла в роман. Сама же Меган Фокс отказывается комментировать все слухи, продолжая жить в роскошном поместье с Колсоном Бэйкером.

В то же время Брайан Остин Грин, по данным западных СМИ, не теряет веры, что все наладится. Актер готов бороться за свой брак и не торопится подписывать документы о разводе.