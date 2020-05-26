Меган Маркл была убеждена, что королевская семья сговорилась против нее, – СМИ

Герцоги Сассекские не прекращают возглавлять западные СМИ. И хоть принц Гарри и Меган Маркл не дают откровенных интервью, это за них охотно делают друзья из близкого окружения. На днях стало известна вероятная причина, почему супруги составили королевские обязанности.

Составление королевских обязанностей, которое в прессе назвали "Мегзитом", не было спонтанным решением герцогов Сассекских. В этом убеждена королевский биограф Кэти Николл, которая общалась с инсайдерами Букингемского дворца. Как она рассказала The Sun, впервые Гарри и Меган задумались об этом, когда переехали в Виндзор.

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Тогда все западные СМИ писали, что внуки Елизаветы II имели громкий конфликт, после чего Гарри захотел поселиться подальше от Уильяма. Нарушения были и в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а герцогиня Сассекская даже была убеждена, что существует заговор против нее. Поэтому после королевской свадьбы Меган Маркл никогда не чувствовала себя уютно во дворце.

Меган была убеждена в существовании заговора против нее, поэтому она фактически изолировала себя, когда переехала с мужем в Виндзор... Кроме того, она с самого начала чувствовала себя чужой. Это была не та жизнь, которую она ожидала, – рассказала Кэти Николл.

Одной из причин, почему Меган Маркл не была счастливой в составе королевской семьи, была ее финансовая зависимость от королевы. После свадьбы герцогиня Сассекская не могла строить свою карьеру в Голливуде и должна была придерживаться строгих правил. Это также повлияло на решение Гарри и Меган составить королевские обязанности.

Как теперь живут Гарри и Меган

Официально пара прекратила выполнять поручения Елизаветы II в последний день марта 2020 года. После резонанса в СМИ Ее Величество таки разрешила внуку покинуть королевскую семью и составить свои обязанности перед монархией. В переговорах Меган Маркл не принимала участия и приняла требования королевы после их обнародования. В частности, супруги должны заплатить за ремонт имения, в котором прожили всего несколько месяцев, а также прекратить использовать титул герцогов Сассекских.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл поселились в Лос-Анджелесе. Там они приобрели роскошное имение, где воспитывают своего 1-летнего сына Арчи. Супруги продолжают заниматься благотворительностью, а Меган зарабатывает на озвучивании проектов Disney. В то же время, инсайдеры убеждены, что принц Гарри чувствует себя чужим в США и понимает, как его жене было трудно после свадьбы.

В Великобритании у принца Гарри была налажена жизнь. В Лос-Анджелесе он никого не знает. Думаю, в США он чувствует себя так, как Меган чувствовала себя на его родине, – одиноким и без цели,

– добавила Кэти Николл.