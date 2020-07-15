Герцогиня Сассекскя редко появляется на публике и в сети с тех пор, как переехала в США. В новом видеоролике жена принца Гарри подняла тему расширения прав и возможностей молодежи, поэтому своими словами решила вдохновить юных девушек-подростков на борьбу со стереотипами и предвзятостью.

38-летняя женщина обратилась к более чем 40 тысячам девушек по всему миру в рамках саммита Girl Up Leadership Summit. Кроме Меган Маркл, в нем приняли участие Хиллари Клинтон, Мишель Обама, Приянка Чопра и другие. В своей речи Меган отметила такие проблемы в современном мире, как расширение прав и возможностей молодежи, а также рассказала о гендерном неравенстве, расовой несправедливости и климатических изменениях. Маркл обратила внимание и на влияние цифровой среды на общество.

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"Ваше поколение часто называют цифровыми аборигенами, но надо понимать, что онлайн-мир может и поддерживать, и вредить. Мы не должны действовать во имя разрушения – нужно поддерживать друг друга. Используйте свой голос в сети, как и вне ее, чтобы делать именно это. Вы всегда будете слышать негативные высказывания. Иногда эти голоса кажутся слишком громкими. Чтобы заглушить их шум, используйте свои голоса. Потому что так оно и есть – это просто шум, а ваши голоса – голоса правды и надежды. Они должны стать громче", – отметила Меган.

Женщина добавила, что будет подбадривать девушек и помогать им вместе с мужем принцем Гарри и сыном Арчи.

Новый имидж Меган Маркл

Для выступления в сети Меган Маркл надела красивое голубое платье и подчеркнула лицо едва заметным макияжем. Но особое внимание привлекла прическа герцогини Сассекской. За время пребывания в Канаде и США волосы Меган заметно отросли, поэтому выпрямленные пряди с пробором посередине головы в кадре выглядели довольно необычно. На новый имидж пользователи социальных сетей отреагировали очень положительно.

Меган Маркл выступила в рамках саммита Girl Up Leadership Summit / Instagram / @hrhofsussex

Стоит добавить, что на смену имиджа также решилась после карантина и Кейт Миддлтон в Великобритании. Во время недавнего визита в Tiny организации Happy People, Кейт продемонстрировала не только стильный образ с принтом "в горох", но и новую прическу. Женщина немного укоротила длину волос и по-другому их уложила.

Кейт Миддлтон с обновленной прической / Instagram / @kensingtonroyal​