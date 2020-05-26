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Меган Маркл и принц Гарри снова планируют переезд из Лос-Анджелеса, – СМИ

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @sussexroyal

Знаменитая чета Меган Маркл и принца Гарри все никак не может осесть в США, чтобы работать на благо Америки, как они этого хотели. После двух переездов в Канаду и Лос-Анджелес пара уже начала поиски другого жилья в сердце страны – Нью-Йорке.

С начала года семья Меган Маркл и принца Гарри уже сменила два дома – в Канаде и в Лос-Анджелесе, сообщает 24 канал. Сначала пара планировала купить роскошный особняк голливудского актера Мела Гибсона в Малибу, но впоследствии остановила свой выбор на доме в Беверли-Хиллз режиссера Тайлера Перри. Цену всего имущественного состояния дома оценивают в 600 миллионов долларов, в то время как аренда территории поместья составляет 20-40 тысяч долларов в месяц.

Любопытно Стало известно, где живут принц Гарри и Меган Маркл: фото роскошного особняка

Но согласно сообщению издания Daily Star, королевский эксперт Британни Бергер сообщил, что супруги вновь планируют переезд – в Нью-Йорк. Пара воплотит задуманное в реальность, когда там улучшится ситуация с пандемией коронавируса.

Люди в "Большом яблоке" привыкли к тому, что там живут звезды и очень обеспеченные персоны, поэтому вряд ли кто-то побеспокоит там Меган и Гарри,
– убежден Бриттани.

Известно, что Меган стремилась к более быстрому переезду в США из Канады из-за начала карантинных ограничений весной этого года, но в конечном итоге осталась в четырех стенах роскошного поместья с мужем и сыном Арчи из-за напряженной ситуации с вирусом. Также Меган хотела жить вместе со своей матерью Дорией Редлан, но пока неизвестно, согласится ли женщина поехать с ними в мегаполис.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости культуры Новости LifeStyle Королівська сім'я Новости США Принц Гарри Меган Маркл LifeStyle
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