В сети активно распространяют ролик, который Меган Маркл записала восемь лет назад. Женщина призналась, что страдала от расизма из-за цвета своей кожи.

В США до сих пор продолжаются протесты, которые возникли после убийства Джорджа Флойда. К митингующим присоединились и звезды мирового шоу-бизнеса из разных уголков планеты. Они также выступают против расизма и произвола. Тем временем в сети становится популярным видео Меган Маркл, которое она записала задолго до того, как стала женой принца Гарри.

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Шокирующее признание Меган Маркл

Ролик сняли в 2012 году. Тогда Меган еще была актрисой сериала "Форс-мажоры" и приняла участие в социальной кампании против расовой дискриминации.

На видео Маркл появилась в белой футболке с надписью "Я не потерплю расизма". Тогда она поделилась историей из личной жизни. Однако запись стал популярной после убийства Джорджа Флойда, которое всколыхнуло весь мир.

Я представительница двух рас. Большинство людей не понимают, какого я происхождения, поэтому значительную часть жизни я чувствовала себя мухой на стене. Оскорбительные словечки, которые я слышала, по-настоящему обидные шутки или прозвища очень ранили меня. А несколько лет назад я услышала, как мою маму назвали словом на букву "Н",

– рассказала Меган Маркл.

Что известно о протестах в США?

На прошлой неделе полиция американского города Миннеаполис задержала темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд. Причиной задержания стало то, что он хотел рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на сумму 20 долларов. После этого один из сотрудников полиции применил удушающий прием. Он стоял коленом на шее Джорджа примерно от 6 до 8 минут. Мужчина просил отпустить его, говорил, что не может дышать, но копы не обращали на это внимания. Они отпустили Флойда, когда он затих, однако было слишком поздно и вскоре мужчина умер. После этого трагического случая США охватили массовые протесты. Сначала люди выходили на улицы с мирными акциями, но совсем скоро они превратились в мародерство. В некоторых городах ситуация очень неспокойная, используется оружие. В Вашингтоне и других крупных городах США объявили комендантский час. Но протесты вышли далеко за пределы страны. В частности, митинги прошли в Париже, Амстердаме, Лондоне.