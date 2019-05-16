Меган Фокс – 33! Самые горячие фото секс-символа Голливуда

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Самые горячие фото Меган Фокс
Самые горячие фото Меган Фокс / Коллаж: LifeStyle 24

Американской актрисе и модели Меган Фокс сегодня исполнилось 33 года. За свою карьеру она получила звание самой сексуальной женщины современности, ведь ее фотографии для социальных сетей и рекламных кампаний вызывают настоящий фурор среди фанатов.

Счастливая жена, состоящая в браке с актером Брайаном Остином Грином, и любящая мама, воспитывающая трех маленьких детей, успевает не только ухаживать за собой, но и уверенно реализовываться в карьере. На ее счету 16 фильмов и 4 сериала, но наибольшую известность ей все же принесло участие в "Трансформерах". Меган Фокс также часто снимается для рекламы брендов, в частности, в 2018 она имела успешное сотрудничество с бельевой маркой Frederick's of Hollywood.

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Это был шанс, наконец, всерьез заняться бизнесом. Как я уже говорила, мне не хочется всю жизнь быть актрисой. Моим мальчикам придется смириться с этим. Это моя работа. В конце концов, я уверена, что эти дети выбрали меня своей матерью еще до рождения. Это значит, они знали, на что шли,
– поразмышляла о сотрудничестве с брендом звездная мамочка.

Несмотря на нападения хейтеров в социальных сетях, Меган Фокс уже давно считают настоящим эталоном красоты и сексуальности. Ее страница в Instagram часто пополняется соблазнительными кадрами, которые оценивают миллионы подписчиков. В день рождения Меган LifeStyle 24 собрал для вас подборку ее самых горячих фото, подтверждающие статус секс-символа современности.

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @fredericks_hollywood

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @fredericks_hollywood

Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @fredericks_hollywood

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Голливуд Звездные дни рождения Меган Фокс Эротика
Источник: LifeStyle 24
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