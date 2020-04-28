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Меган Фокс и Брайан Остин разошлись после 10 лет брака, – СМИ

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Меган Фокс и Брайан Остин разошлись
Меган Фокс и Брайан Остин разошлись / Фото из открытых источников

Голливудские супруги Меган Фокс и Брайан Остин давно известны поклонникам своими прогрессивными взглядами на воспитание детей и крепким браком, который длился уже 10 год. Но инсайдеры западных СМИ говорят, что их отношения "трещат по швам".

Первые слухи о расставании пары появились еще в начале апреля. Тогда же журналисты издания The Daily Mail говорили, что 33-летняя Меган и 46-летний Брайан живут порознь – она ​​осталась в Лос-Анджелесе, а он – в Малибу. Впрочем, для встреч с детьми время от времени они встречались, передает EOnline.

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Кроме этого, папарацци в одном из магазинов заметили, что Брайан ходит без обручального кольца на руке. Сами же Меган Фокс и Брайан Остин не комментируют слухов о расставании или официальном разводе.

 

Известно, что пара поженилась в 2010 году и с тех пор родила и воспитала троих детей. В 2015 году Меган и Брайан уже объявляли об официально предстоящем разводе, но тогда женщина в третий раз от него забеременела и уже в 2016 году они заявили, что наладили отношения. Вероятной причиной прошлого решения расстаться стало постоянное напряжение в рабочих графиках, которые не давали возможности постоянно быть вместе. В Брайана Остина, кроме трех сыновей от Меган, есть еще 17-летний сын от бывшей жены Ванессы Марсел.

К слову, карантин в Голливуде негативно отразился и на семье Джулии Робертс и Даниэля Модера. По информации СМИ, супруги разводятся после 18 лет брака, хотя сама пара официально ничего еще не комментировала.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Меган Фокс Звездные разводы Голливуд LifeStyle
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