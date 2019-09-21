Меган Фокс объяснила, почему ее сын надевает женские платья

Голливудская актриса Меган Фокс, которая с мужем Брайаном Остином Грином воспитывает трех сыновей Ноа, Бодхи и Джорни, еще в июле попала в объективы папарацци во время семейной прогулки. На снимках было видно, как ребята Меган Фокс одеты в женскую одежду. Это вызвало немало обсуждение в сетях и СМИ.

Меган Фокс решила объяснить, почему ее дети носят женскую одежду, пишет издание People.

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По словам актрисы, ее 6-летний сын Ноа любит одеваться сам и иногда ему нравится надевать платье. Парень становится жертвой буллинга в школе из-за этого, но звездная мама учит его быть уверенным и проявлять сильный характер.

Есть сверстники, которые говорят ему: "Мальчики не носят платья, мальчики не носят розовое". Сейчас мы проходим через это, и я стараюсь научить его быть уверенным в себе, несмотря на то, что говорят другие. Так, недавно он пришел домой и сказал: "Все мальчики смеялись, когда я вошел, но мне все равно. Я очень люблю платья",

– рассказала Фокс.

Муж Меган Брайан Остин Грин также считает, что его сын может носить то, что он хочет и не быть зависимым от критики посторонних. Поэтому родители поддерживают это, как способ самовыражения.

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Меган Фокс с детьми / Instagram / @gm__news_