Меган Фокс примерила платье с пикантным декольте: фото

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Меган Фокс засветила роскошную фигуру в приталенном платье / www.gettyimages.com

Знаменитая актриса Меган Фокс стала одной из главных звезд торжественного вечера Global Green, который прошел в Голливуде. На мероприятие она пришла в пикантном платье и в сопровождении своего мужа Брайана Остина Грина.

Совместный публичный выход супругов привлек немалое внимание СМИ, ведь пара крайне редко вместе предстает перед камерами. Однако пропустить такое событие Меган Фокс и Брайан Остин Грин не смогли.

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Все потому, что Global Green – это одна из организаций, которая заботится об окружающей среде. Чтобы заинтересовать людей в защите окружающей среды, она объединилась с онлайн-платформой Omaze и популярной видеоигрой PUBG Mobile. Поэтому количество пожертвований для пострадавших от лесных пожаров в Амазонии за несколько месяцев возросло. Помогли им в этом и одни из главных голливудских активистов – Меган и Брайан.

"Одно из важнейших наших задач как родителей – обеспечить нашим детям существование на Земле, пригодное для жизни. Нам нужно проделать огромную работу, чтобы возместить экологический ущерб и обеспечить следующие поколения пресной водой и чистым воздухом. Амазонка – одно из самых замечательных мест мира, и мы должны объединиться, чтобы бороться за ее существование", – подчеркнула Меган Фокс.

Однако не только пылкая речь привлекла внимание СМИ, но и роскошный образ знаменитой красавицы. Для особого вечера Меган Фокс выбрала шелковое светлое платье с кружевными вставками. Пикантности ее образу добавляла зона декольте, которая обнажала сексуальную грудь актрисы. Свой образ Меган Фокс дополнила украшениями, клатчем и волнистыми волосами. Выглядела красавица изящно и одновременно сексуально.

Меган Фокс та Браян Остін Грін
Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Getty Images

Розкішний образ Меган Фокс
Роскошный образ Меган Фокс / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Меган Фокс
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