Меган Фокс пришла на пресс-конференцию в корсете: пикантные фото

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Меган Фокс
Меган Фокс / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Меган Фокс сумела привлечь внимание всех мировых СМИ. Звезда пришла на пресс-конференцию в Южной Корее в относительно пикантном образе.

Меган Фокс все реже стала появляться на светских мероприятиях, предпочитая семейный отдых с мужем и детьми. Однако знаковое событие в Сеуле она решила не игнорировать: актриса приехала туда на презентацию нового фильма "Битва за Чансари" (Battle Of Jangsari), где сыграла одну из главных ролей.

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Перед камерами журналистов обольстительная Меган Фокс позировала в костюме от Olivier Theyskens. Дизайнерский наряд состоял из корсета без бретелек и укороченных брюк. К пикантной одежде стилисты Меган Фокс подобрали туфли-лодочки на каблуках и золотые украшения.

Макияж для голливудской звезды делал знаменитый визажист Патрик Но, сотрудничающий с самыми популярными моделями. Он решил не экспериментировать с цветами, поэтому выбрал для Меган Фокс лаконичные локоны и make-up с акцентом на красные губы.

Меган Фокс у Сеулі
Меган Фокс в Сеуле / Фото: Getty Images

Розкішна Меган Фокс
Роскошная Меган Фокс / Фото: Getty Images

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Меган Фокс Южная Корея
Источник: LifeStyle 24
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