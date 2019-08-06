Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение ботоксом

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Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Голливудская актриса Меган Фокс, которая на днях попала в объективы папарацци с тремя сыновьями, которые были одеты в девичью одежду, снова стала причиной для обсуждения из-за новых снимков в сети.

Меган Фокс редко показывает личные фото на своей странице в Instagram, однако на этот раз решила сделать сюрприз поклонникам и опубликовала селфи.

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"Сделала около 300 кадров, где на 297 похожа на реанимирован труп Эхнатон. Здесь опубликовала оставшиеся три кадра. 1% успеха!" – забавно подписала Меган, вспоминая, как иногда люди делают много кадров, чтобы получить один удачный.

Однако реакция подписчиков стала совсем неожиданной. Пользователи в сети обратили внимание на то, как лицо 33-летней актрисы не стареет и выглядит несколько измененным.

"Я люблю вас, но через ботокс вы стали похожи на азиатку", "Почему вы так сильно изменили свое лицо?", – пишут пользователи в комментариях.

Добавим, именно так выглядела Меган Фокс 11 лет назад, когда ей было 22:

меган фокс
Меган Фокс / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меган Фокс
Источник: LifeStyle 24
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