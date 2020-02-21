Меган Фокс возвращается на большой экран: известно, в каком фильме снимется актриса

После почти четырехлетнего перерыва и десяти лет без громких проектов голливудская актриса Меган Фокс возвращается в кино. В 2020 году 33-летняя звезда снимется сразу в двух взрывных лентах.

Наконец фанаты Меган Фокс увидят свою любимицу в главной роли на большом экране. Об этом сообщается в эксклюзивном материале на сайте издания Variety.

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33-летняя Меган Фокс примеряет образ женщины-астронавта в фильме "Аврора" (Aurora). По сюжету, ее героиня наблюдает за опасными солнечными бурями. Однако во время одного из астрономических экспериментов она попадает в временные альтернативные линии. Вследствие этого ее психологические травмы оголятся и напомнят о себе.

В источнике сообщается, что съемки ленты стартуют уже в мае этого года и будут проходить в Сербии. Продюсеры картины заявили, что убеждены в триумфе "Авроры". Они аргументируют свои заявления талантом и красотой Меган Фокс.



Меган Фокс / Instagram / @meganfox

Также добавим, что на днях на сайте издания Deadline сообщили о еще одном проекте, в котором снимется Меган Фокс. Голливудская звезда сыграет одну из главных ролей в фильме "Midnight in the Switchgrass". Она составит компанию Брюсу Уиллису и Эмилю Худшую. Фокс и Уиллис перевоплотятся в агентов ФБР, а Гирш будет играть маньяка, которого те будут ловить. Продюсером картины выступит Рэндолл Эмметт.