Меган Маркл – 38: принц Гарри и его родственники тронули сеть нежными поздравлениями

Сегодня, 4 августа, герцогиня Сассекская Меган Маркл празднует свое 38-летие. В такой день принц Гарри решил публично поздравить свою любимую, чем растрогал сеть. Кроме этого, к своеобразному флешмобу присоединились все представители Букингемского дворца.

Первым поздравить любимую жену взялся принц Гарри. На их официальной странице в Instagram он разместил волшебное фото с Меган Маркл, сделанное во время австралийского турне. Тогда герцогиня Сассекская только объявила о беременности и предстала перед камерами с едва заметным животом. К трогательному снимку британский принц добавил не менее щемящее сообщение.

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"С днем рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! Люблю, Гарри", – написал герцог.

В стороне не остались и другие представители королевской семьи. В частности, на страницах принца Гарри и Кейт Миддлтон, Елизаветы II, принца Чарльза и герцогини Камиллы появились сообщения с пожеланиями счастливого дня рождения. Представители британской монархии подобрали любимые снимки, сделанные с герцогиней Сассекской, чем покорили всю сеть.

Известно, что Меган Маркл не будет праздновать свой день рождения с королевскими родственниками. Предварительно Ее Величество намеревалась сделать уютный семейный праздник в шотландской резиденции. Инсайдеры говорили, что Елизавета II даже заказала у частного кондитера роскошный торт для невестки. Однако планы несколько изменились и Меган Маркл проведет 38-летие со своим сыном Арчи Харрисоном и мужем Гарри. К небольшому застолью в Виндзоре присоединятся ближайшие друзья супругов.

Это не первый раз Меган Маркл демонстрирует скромность в особый день. В 2018-м она с принцем Гарри праздновала день рождения на свадьбе его лучшего друга – Чарли ван Страубензи. Тогда королевская чета отказалась от собственной вечеринки и весь день провели на торжественной церемонии.