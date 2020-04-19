Меган Маркл даст первое телевизионное интервью после "мегзита": дата выхода

С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл решили отойти от королевских полномочий, супруги отказывались появляться на широких экранах. Однако бывшая актриса, которая стремится вернуться к голливудской карьере, уже завтра, 20 апреля, посетит студию шоу Good Morning America.

Меган Маркл впервые после "мегзита" согласилась на телевизионное интервью. Однако, как передает Page Six, публичный разговор не коснется королевской семьи, а будет посвящен совместной работе актрисы со студией Disney.

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Меган решила вернуться в кинематограф и озвучила мультфильм "Слоны", который экранизирует путешествие диких животных через пустыню Калахари в Южной Африке. Картина вышла в свет 3 апреля. Уже завтра, 20 апреля, знаменитость появится в утреннем шоу Good Morning America, чтобы поговорить о документальной ленте и представить ее зрителям.

Известно, что работа над фильмом "Слоны" продолжалась еще в октябре 2019 года, а принц Гарри присутствовал при записи голоса жены на одной из лондонских студий. Режиссер документального фильма Ванесса Берловиц ранее сообщала, что Меган с интересом слушала о матриархате у слонов и не осталась равнодушной к истории слонихи по имени Гайя, которую и озвучила для Disney.