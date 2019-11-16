Меган Маркл до сих пор не получила британское гражданство: подробности

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Меган Маркл / www.gettyimages.com

В мае 2018 года американская актриса Меган Маркл официально стала частью британской королевской семьи, когда вышла замуж за внука Елизаветы II принца Гарри. Однако герцогиня Сассекская до сих пор не получила гражданство Великобритании.

Меган Маркл, которая родила сына Гарри Арчи Харрисона, подала документы на получение гражданства еще два года назад, но до сих пор не получила ответа.

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Друг герцогини Сассекской анонимно рассказал, что жена принца Гарри не ожидала, что процесс получения документов будет таким долгим.

Это кажется невероятным, учитывая то, что Меган замужем за внуком королевы уже 18 месяцев. Но она понимает, что это медленный процесс,
– добавляет инсайдер.

Добавим, что получить гражданство Великобритании можно через три года проживания, поэтому процесс получения Маркл британского паспорта еще незавершен. Да, без этого бывшая актриса не сможет принять участие в досрочных парламентских выборах 12 декабря.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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