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Меган Маркл досрочно отказалась от королевского статуса

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Пандемия коронавируса влияет не только на планы обычных людей. Она не обходит и членов королевской семьи. Стало известно, что Меган Маркл досрочно лишилась королевского статуса, поскольку из-за закрытия границ стран не сможет сделать это вовремя.

Меган Маркл и принц Гарри должны были сложить свои королевские обязанности 31 марта, однако из-за распространения Covid-19 процедуру пришлось отложить на неопределенный срок. Меган Маркл решила не медлить и еще до установленной даты отказалась от королевского статуса. Об этом сообщает издание People.

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Меган является патроном благотворительной организации Smart Works Charity и ассоциации университетов Содружества.

Ранее на сайте организации о Маркл было написано "Наш королевский покровитель, герцогиня". Однако теперь оттуда удалили все упоминания о ней, как о представителе королевской семьи и заменили подпись на "Герцогиня Сассекская".

Похожая ситуация с ассоциацией университетов Содружества. Они убрали от имени Меган "Ее королевское высочество" и оставили только титул.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Канаде, где находятся герцоги Сассекские, зафиксировали 1563 случая заражения коронавируса и 21 смерть от болезни. 18 человек выздоровели.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle
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