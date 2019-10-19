Меган Маркл едва сдержала слезы во время интервью о трудностях, пережитых во время беременности

21 октября запланирована премьера на канале ITV документального фильма о туре странами Африки принца Гарри, Меган Маркл и их сына Арчи под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey). Накануне выхода ленты в сети появилось короткое видео с редким интервью герцогини Сассекской.

Так, в одном из отрывков Меган Маркл впервые призналась, что жила в напряжении во время беременности и первых месяцев после родов. В течение этого времени британские таблоиды также писали немало скандальных новостей о герцогине Сассекской.

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Жена принца Гарри на вопрос журналиста, находится ли она в постоянной борьбе, лаконично ответила "Да". Во время интервью женщина едва сдержала слезы.

Любая женщина, особенно во время беременности, очень уязвима, поэтому это было очень сложно для меня. А потом, когда появляется ребенок, для женщины это становится уже слишком. Добавьте это к тому, что вы просто пытаетесь справиться с ролью матери или жены. Спасибо, что спросили меня об этом, потому что не все люди спрашивали, все ли у меня в порядке,

– сказала Меган Маркл.

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.



The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF — ITV News (@itvnews) 18 октября 2019 г.

"Тотальная война" Меган Маркл и СМИ

Добавим, герцоги Сассекские решили больше не молчать в ответ на травлю СМИ. Так, в первые дни октября стало известно, что принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. Герцог Сассекский обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям. Букингемский дворец подтвердил информацию о предстоящей судебной тяжбе, скрывая детали дела. Инсайдеры утверждают, что ни королева Елизавета II, ни ее представители не поддерживают такого решения принца Гарри.

Однако это не единственный шаг супругов в «войне» с прессой. Жена принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцогиня заявила, что журналисты неправомерно воспользовались ее личным письмом к отцу. Частную переписку опубликовали в таблоиде, нарушив политику конфиденциальности королевской семьи и авторские права.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях,

– заявил принц Гарри.

Такие действия уже назвали "тотальной войной", а новости о герцогах Сассекских оказались на первых полосах британских газет.