Меган Маркл готовит к выпуску дебютную коллекцию одежды

После 5 месяцев декретного отпуска Меган Маркл готова вернуться к своим королевским обязанностям. Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды, предназначенную для благотворительного проекта.

После рождения маленького Арчи Харрисона Меган Маркл не решалась оставлять первенца с помощницами. Из-за этого в СМИ каждый раз появлялись новости об увольнении очередной няни. Однако наконец герцогиня Сассекская нашла идеальную помощницу, которая будет ухаживать за ее сыном, когда сама Меган будет выполнять королевские обязанности. Инсайдеры People утверждают, что жена принца Гарри готова выйти из декретного отпуска и завершает последние приготовления к выпуску собственной линии одежды.

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Запуск капсульной коллекции состоится в середине сентября 2019 года. Именно тогда Меган Маркл официально завершит свой декретный отпуск.

О линейке одежды журналисты говорили еще 22 августа. Часть средств от продаж герцогиня Сассекская хочет передать организации Smart Works, находящейся под ее королевским патронатом. В сети Меган опубликовала видео, на котором видно, как она встречается с женщинами, которые обратились в организацию за помощью в трудоустройстве. Также герцогиня сама контролировала процесс пошива одежды: от эскизов до конечного результата.

Когда вы заходите в Smart Works, вы видите стеллажи одежды и множество сумок и обуви. Однако иногда это может быть попурри с неподходящими размерами и цветами, не всегда правильным стилистическим выбором или диапазоном размеров. Чтобы помочь им в этом, мы пригласили бренды и моих друзей к разработке капсульной коллекции с более классическими вариантами гардероба для работы,

– рассказала Меган Маркл в Vogue.

Также стало известно, что к благотворительному проекту присоединился и принц Гарри, который пригласил к сотрудничеству подругу и дизайнера Мишу Нону, а также представителей брендов Marks & Spencer, John Lewis, Jigsaw.

Это не первый герцоги Сассекском в тандеме работают над проэктам. В июле Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского выпуска журнала British Vogue, который назвали "Сила перемен". В глянце она поставила вопрос экологии, а ее муж, принц Гарри, взял эксклюзивное интервью у приматолога, этолога и антрополога Гудолл.