Меган Маркл и принц Гарри будут воспитывать первенца вне гендерных стереотипов

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Вскоре герцоги Сассекские станут родителями впервые. Несмотря на утверждение, что они не намерены узнавать пол ребенка до рождения, они уже знают, как будут воспитывать будущего сына или дочку. В приоритете для них – отсутствие навязывания каких-либо стереотипов.

Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз доказывают своим поклонникам, что в их семье правила устанавливают они, а не кто-либо другой. Так, недавно герцогиня Сассекская организовала вечеринку в американском стиле baby shower, которую членам королевской семьи устраивать не желательно. А теперь инсайдер рассказал иностранному изданию Vanity Fair, какие намерения принц Гарри и Меган Маркл имеют относительно воспитания первенца.

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Как сообщает источник, один из приближенных к королевской семье признался, что во время недавнего разговора о будущем ребенке Меган призналась, что они с принцем Гарри не собираются навязывать малышу любые стереотипы.

Также инсайдер добавил, что комнату будущего первенца королевская чета также обустроило в нейтральных цветах, избежав традиционного розового и голубого.

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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