Меган Маркл и принц Гарри будут воспитывать первенца вне гендерных стереотипов
Вскоре герцоги Сассекские станут родителями впервые. Несмотря на утверждение, что они не намерены узнавать пол ребенка до рождения, они уже знают, как будут воспитывать будущего сына или дочку. В приоритете для них – отсутствие навязывания каких-либо стереотипов.
Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз доказывают своим поклонникам, что в их семье правила устанавливают они, а не кто-либо другой. Так, недавно герцогиня Сассекская организовала вечеринку в американском стиле baby shower, которую членам королевской семьи устраивать не желательно. А теперь инсайдер рассказал иностранному изданию Vanity Fair, какие намерения принц Гарри и Меган Маркл имеют относительно воспитания первенца.
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Как сообщает источник, один из приближенных к королевской семье признался, что во время недавнего разговора о будущем ребенке Меган призналась, что они с принцем Гарри не собираются навязывать малышу любые стереотипы.
Также инсайдер добавил, что комнату будущего первенца королевская чета также обустроило в нейтральных цветах, избежав традиционного розового и голубого.