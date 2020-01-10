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История любви принца Гарри и Меган Маркл: от знакомства до сегодня

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Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram/ @ sussexroyal

8 января герцоги Сассекские официально объявили о намерении отойти от королевской семьи. Представители монархии были шокированы этим решением, а Елизавета II экстренно созвала потомков на особое совещание. Это уже не первая выходка принца Гарри и Меган Маркл, но заявление, что они станут независимыми гражданами Великобритании, всколыхнуло весь мир. Итак, предлагаем вспомнить с чего все начилось.

История любви принца Гарри и Меган Маркл

Первое свидание

По словам Меган Маркл, она мало что знала о королевской семье, поэтому знакомство с Гарри у нее особого восторга не вызвало. Инициатором знакомства Гарри и Маркл была их общая подруга. Летом 2016 года она организовала им свидание вслепую. Перед тем Меган поинтересовалась у подруги: "А он милый?"

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Меган Маркл та принц Гаррі
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Позже Маркл говорила, что на первом свидании они немного выпили, разговорились и поняли, что им нужно встретиться на следующий день.

На вопрос, когда принц Гарри понял, что Меган – та самая, единственная, он отвечал: "Когда впервые ее увидел".

Уже через несколько недель после знакомства принц Гарри предложил Маркл сопровождать его во время поездки в Африку.

Я смог убедить ее присоединиться ко мне в Ботсване, где мы разбили общий лагерь под звездами. Тогда мы действительно смогли остаться наедине, у нас появился шанс узнать друг друга лучше,
— комментирует начало истории любви принц Гарри.

Раскрытие тайны об их отношениях и приход в королевскую семью

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton/Joe Short (B&W); PA (color) ️SussexRoyal (B&W images and video)

Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Пара скрывала от посторонних свои романтические отношения четыре месяца. "Мы посвятили друг другу несколько месяцев "без посторонних глаз", это было прекрасно", – вспоминает Маркл.

В начале ноября 2016 года в прессе появилась информация, что Гарри представил Меган своему отцу Чарльзу, а 8 ноября официально объявил об отношениях с Меган Маркл.

Меган Маркл после этого пережила настоящий стресс, ведь несмотря на то, что была актрисой, она не привыкла к чрезмерному вниманию прессы. А после того, как все узнали об их отношениях с Гарри, внимание к паре было очень активным. Тогда даже принц Уильям, защищая брата и его избранницу, заявил, что у них есть "право на неприкосновенность".

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Рождество 2016 года пара была вынуждена провести отдельно, но 2017 год встретила вместе в Лондоне. После этого принц Гарри подарил любимой поездку в Норвегию. Вернувшись из этого путешествия, представил Меган своей невестке Кейт и маленькой принцессе Шарлотте. Конечно, и это событие не обошли вниманием СМИ.

Помолвка и свадьба

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о помолвке. В том же месяце Маркл завершила актерскую карьеру. Перед свадьбой Меган приняла британское подданство и сменила конфессию.

19 мая 2018 года в Виндзорском замке состоялась помпезная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. За этой процессией, затаив дыхание, следили миллионы людей со всего мира.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

Ее Величество на свадьбе была мрачной. Тогда говорили, что Елизавета II не одобряет выбор принца Гарри. Однако впоследствии Меган Маркл подружилась с королевой и их отношения вроде бы наладились.

Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца

15 октября Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают своего первенца. Их сын, принц Арчи, родился 6 мая 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына прессе 8 мая, через 2 дня после родов, что было достаточно необычным в королевской семье в противовес другим женщинам, которые показывали детей миру почти сразу после родов. По меньшей мере три няни отказались от работы с герцогиней Сассекской. Все в один голос заявляли, что американка имеет несносный характер и даже не давала им держать маленького Арчи на руках. Кроме этого, из дворца ушел пилот королевы, который утверждал, что на то время беременная Меган Маркл превратила его работу в курьера.

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Герцоги Сассекские сегодня и намерение отойти от королевской семьи

Внимание журналистов привлек рабочий стол Елизаветы II накануне Рождества, на котором она, по традиции, разложила семейные фото. На них можно увидеть мужа Ее Величества принца Филиппа, дедушку Георга VI, принца Чарльза с Камиллой и герцогов Кембриджских с тремя детьми. В то же время фото принца Гарри и Меган Маркл королева решила убрать со своего стола. СМИ писали, что это знак вражды в королевской семье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas! This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be broadcast on Christmas Day at 3pm GMT. This year also marked the 75th Anniversary of D-Day and in The Queen's Christmas Speech Her Majesty will reflect on the commemorations. "For the Seventy-Fifth Anniversary of that decisive battle, in a true spirit of reconciliation, those who had formerly been sworn enemies came together in friendly commemorations either side of the Channel, putting past differences behind them. . "By being willing to put past differences behind us and move forward together, we honour the freedom and democracy once won for us at so great a cost.” Watch The Queen's Christmas broadcast on TV, radio and online here tomorrow at 3pm GMT.

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

8 января Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что хотят стать невисимыми гражданами Великобритании. Эта новость всколыхнула весь мир. Пока принц Гарри находится под пристальным вниманием журналистов, Меган Макрл вернулась в Канаду, где вместе с мужем праздновала Рождество. Там их сын Арчи остался с няней и близкой подругой герцогини Сассекской Джессикой Малруни. Маркл вернется в Великобританию вместе с сыном, когда утихнет скандал вокруг их с Гарри заявления.

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Ее Величество по этому поводу созвала потомков на экстренное совещание. На официальном сайте Букингемского дворца появилось обращение от Елизаветы II, в котором отмечается, что решение Меган Маркл и принца Гарри находится лишь на стадии обсуждения и об отстранении от королевской семьи говорить рано.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Принц Гарри Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные романы
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