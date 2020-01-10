История любви принца Гарри и Меган Маркл: от знакомства до сегодня

8 января герцоги Сассекские официально объявили о намерении отойти от королевской семьи. Представители монархии были шокированы этим решением, а Елизавета II экстренно созвала потомков на особое совещание. Это уже не первая выходка принца Гарри и Меган Маркл, но заявление, что они станут независимыми гражданами Великобритании, всколыхнуло весь мир. Итак, предлагаем вспомнить с чего все начилось.

История любви принца Гарри и Меган Маркл

Первое свидание

По словам Меган Маркл, она мало что знала о королевской семье, поэтому знакомство с Гарри у нее особого восторга не вызвало. Инициатором знакомства Гарри и Маркл была их общая подруга. Летом 2016 года она организовала им свидание вслепую. Перед тем Меган поинтересовалась у подруги: "А он милый?"

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Позже Маркл говорила, что на первом свидании они немного выпили, разговорились и поняли, что им нужно встретиться на следующий день.

На вопрос, когда принц Гарри понял, что Меган – та самая, единственная, он отвечал: "Когда впервые ее увидел".

Уже через несколько недель после знакомства принц Гарри предложил Маркл сопровождать его во время поездки в Африку.

Я смог убедить ее присоединиться ко мне в Ботсване, где мы разбили общий лагерь под звездами. Тогда мы действительно смогли остаться наедине, у нас появился шанс узнать друг друга лучше,

— комментирует начало истории любви принц Гарри.

Раскрытие тайны об их отношениях и приход в королевскую семью

Пара скрывала от посторонних свои романтические отношения четыре месяца. "Мы посвятили друг другу несколько месяцев "без посторонних глаз", это было прекрасно", – вспоминает Маркл.

В начале ноября 2016 года в прессе появилась информация, что Гарри представил Меган своему отцу Чарльзу, а 8 ноября официально объявил об отношениях с Меган Маркл.

Меган Маркл после этого пережила настоящий стресс, ведь несмотря на то, что была актрисой, она не привыкла к чрезмерному вниманию прессы. А после того, как все узнали об их отношениях с Гарри, внимание к паре было очень активным. Тогда даже принц Уильям, защищая брата и его избранницу, заявил, что у них есть "право на неприкосновенность".

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Рождество 2016 года пара была вынуждена провести отдельно, но 2017 год встретила вместе в Лондоне. После этого принц Гарри подарил любимой поездку в Норвегию. Вернувшись из этого путешествия, представил Меган своей невестке Кейт и маленькой принцессе Шарлотте. Конечно, и это событие не обошли вниманием СМИ.

Помолвка и свадьба

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о помолвке. В том же месяце Маркл завершила актерскую карьеру. Перед свадьбой Меган приняла британское подданство и сменила конфессию.

19 мая 2018 года в Виндзорском замке состоялась помпезная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. За этой процессией, затаив дыхание, следили миллионы людей со всего мира.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

Ее Величество на свадьбе была мрачной. Тогда говорили, что Елизавета II не одобряет выбор принца Гарри. Однако впоследствии Меган Маркл подружилась с королевой и их отношения вроде бы наладились.

Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца

15 октября Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают своего первенца. Их сын, принц Арчи, родился 6 мая 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына прессе 8 мая, через 2 дня после родов, что было достаточно необычным в королевской семье в противовес другим женщинам, которые показывали детей миру почти сразу после родов. По меньшей мере три няни отказались от работы с герцогиней Сассекской. Все в один голос заявляли, что американка имеет несносный характер и даже не давала им держать маленького Арчи на руках. Кроме этого, из дворца ушел пилот королевы, который утверждал, что на то время беременная Меган Маркл превратила его работу в курьера.

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Герцоги Сассекские сегодня и намерение отойти от королевской семьи

Внимание журналистов привлек рабочий стол Елизаветы II накануне Рождества, на котором она, по традиции, разложила семейные фото. На них можно увидеть мужа Ее Величества принца Филиппа, дедушку Георга VI, принца Чарльза с Камиллой и герцогов Кембриджских с тремя детьми. В то же время фото принца Гарри и Меган Маркл королева решила убрать со своего стола. СМИ писали, что это знак вражды в королевской семье.

8 января Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что хотят стать невисимыми гражданами Великобритании. Эта новость всколыхнула весь мир. Пока принц Гарри находится под пристальным вниманием журналистов, Меган Макрл вернулась в Канаду, где вместе с мужем праздновала Рождество. Там их сын Арчи остался с няней и близкой подругой герцогини Сассекской Джессикой Малруни. Маркл вернется в Великобританию вместе с сыном, когда утихнет скандал вокруг их с Гарри заявления.

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Ее Величество по этому поводу созвала потомков на экстренное совещание. На официальном сайте Букингемского дворца появилось обращение от Елизаветы II, в котором отмечается, что решение Меган Маркл и принца Гарри находится лишь на стадии обсуждения и об отстранении от королевской семьи говорить рано.