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Меган Маркл и принц Гарри купят поместье в Малибу по соседству со звездами Голливуда, – СМИ

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Принц Гарри и Маган Маркл / Instagram / @sussexroyal

После отказа от королевских полномочий герцоги Сассекские поселились в Канаде на острове Ванкувер. Однако супруги планируют переезд в США и, похоже, уже определились с будущим семейным гнездышком. Пара рассматривает имение в Малибу, стоимость которого составляет 7 миллионов долларов – более 170 миллионов гривен.

После того, как Меган и Гарри начали самостоятельную жизнь, внимание общественности к супругам только усилилось. Судя по всему, пара уже стабилизировала свое будущее, определившись с направлением деятельности. Если работа над благотворительным фондом может продолжаться и в Канаде, то карьера Меган в Голливуде требует переезда в США.

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Как сообщает издание Daily Mail, пара уже рассматривает варианты возможного жилья. Герцоги нацелены приобрести имение в Малибу, которое ранее принадлежало французскому певцу Дэвиду Шарве. Стоимость особняка в итальянском стиле Ренессанс оценивают в 7 миллионов долларов, что составляет более 170 миллионов гривен.

У него удобное расположение. Он удален от главной дороги с активным движением. Пляж и множество элитных заведений раскинулись вблизи. В роскошном трехэтажном доме множество спален, большой бассейн и теннисный корт. Самым большим преимуществом для пары остается то, что особняк окружен высоким забором и многочисленными деревьями, что позволит Меган и Гарри достичь большей приватности.


Имение в Малибу / Daily Mail 

Район, в котором расположено жилье, является одним из самых престижных в округе Лос-Анджелеса, о чем свидетельствует звездный бомонд по-соседству – Роберт Дауни-младший, Мел Гибсон, Кейтлин Дженнер и немало других самых богатых звезд Голливуда. То, что герцоги Сассекские рассматривают возможность приобретения дома в Малибу, подтвердила американская телезвезда Кейтлин Дженнер. В одном из интервью она подтвердила слухи: "Я слышала, что они искали дом в Малибу... Каждый заслуживает того, чтобы быть счастливым".

Стоит напомнить, что уже с апреля Меган Маркл и принц Гарри официально отойдут от королевских полномочий. Сама герцогиня Сассекская мечтает возобновить свою актерскую карьеру и активно работает над поиском профессионального агента, который поможет ей вернуться в Голливуд. Однако пара не собирается отказываться от благотворительности. Они разрабатывают и обсуждают концепцию будущего благотворительной организации с именитыми учеными Стэнфордского университета.

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Автор: Марина Джура
Теги: Архитектура Дизайн Звездная недвижимость Меган Маркл Принц Гарри Новости LifeStyle LifeStyle
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