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Меган Маркл и принц Гарри не придут на Оскар-2020: известна причина

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Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @duchessofsussex_daily

Уже завтра, 9 февраля, состоится самое ожидаемое событие в мире кино – 92-я церемония вручения кинопремии Оскар. В Голливуде идут последние приготовления, а звезды без устали работают над своими образами. Побывать на события должны были и принц Гарри с женой Меган Маркл.

Как сообщалось ранее, королевская чета должна была вручить одну из статуэток на кинопремии, однако сейчас стало известно, что Меган Маркл отказалась от приглашения на Оскар-2020. Об этом сообщает издание Hello.

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Инсайдеры говорят, что Меган и Гарри были очень благодарны за то, что им предоставили честь вручить награду, однако отказались от такого предложения.

Журналистам удалось выяснить почему герцоги Сассекские сделали такой выбор. Вместо Лос-Анджелеса они отправились в Майами на саммит по альтернативным инвестициям. Поговаривают, что за такой светский выход звездная пара получила гонорар в размере от 500 тысяч до миллиона долларов.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Принц Гарри Меган Маркл
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