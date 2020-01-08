Меган Маркл и принц Гарри официально объявили о намерении выйти из королевской семьи

Герцоги Сассекские потрясли мир неожиданной новостью – они станут полностью независимыми гражданами Великобритании, впрочем, будут поддерживать Ее Величество королеву и всю монаршую семью.

Новость о "де-факто" отстранении от королевских обязанностей появилась на странице герцогов Сассекских в инстаграме. Вместе с этим, эта информация появилась на их новом официальном сайте.

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Полный текст заявления Меган Маркл и принца Гарри:

"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву.

Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми внести эту корректировку. Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого увлекательного следующего шага, поскольку мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. До тех пор, пожалуйста, примите нашу глубокую признательность за вашу постоянную поддержку".

Из заявления представителей британской монархии можно сделать следующие выводы:

герцоги Сассекские планируют полностью отделиться от королевской семьи и не зависеть от протокола, впрочем, будут продолжать посещать организации, патронами которых они являются;



работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании;



жить на две страны – Великобританию и Северную Америку (вероятно, и Канаду);



запустить собственную благотворительную организацию, где их официальный сайт, вероятно, стал одним из первых шагов к ее запуску.

Относительно отказа своих титулов или других регалий – в заявлении не сообщается.