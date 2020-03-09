Меган Маркл и принц Гарри осуществили выход в составе королевской семьи: фото

Сегодня, 9 марта, британская монаршая семья посетила ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества. В знаковый день к королевской семье присоединились Меган Маркл и принц Гарри, которые в последний раз исполнят свои полномочия по просьбе Ее Величества.

Герцоги Сассекские прилетели в Великобританию по случаю Дня Содружества, который отмечают сегодня, 9 марта, в Вестминстерском аббатстве. Супруги присоединились к королеве Елизавете II, герцогов Кембриджских, принца Уэльского и герцогини Корнуолськой.

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Этот выход Меган и Гарри может стать заключительным в составе монаршей семьи, ведь уже с апреля они смогут начать полноценную самостоятельную жизнь. Стоит отметить, что, в отличие от прошлогодней праздничной службы, герцоги Сассекськие и Кембриджские не присоединились к официальной процессии Ее Величества и заняли свои места – отдельно. Такие изменения были внесены лишь за несколько часов до мероприятия. Представители Букингемского дворца не прокомментировали, чем спровоцированы такие изменения. Однако Меган Маркл уже успела обменяться приветствиями с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Эта встреча стала первой после обнародования заявления об уходе из королевской семьи.

Для официального появления Меган Маркл выбрала приталенное платье длины миди изумрудного цвета с оригинальной накидкой от культового дизайнера Emilia Wickstead и шляпка с вуалью в тон к наряду от William Chambers. На ней также лаконичные бежевые туфли-лодочки на каблуках.

Публика уже успела отметить, что принц Гарри поддержал жену даже своей одеждой. Он предстал в классическом костюме синего цвета и галстуке, которые гармонировали с look Меган Маркл.



Меган Маркл и принц Гарри на праздничной службе по случаю Дня Содружества / Getty Images