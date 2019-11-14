Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество вместе с Елизаветой II

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / www.gettyimages.com

Герцог и герцогиня Сассекские с сыном Арчи решили отпраздновать Рождество в США вместе с матерью Меган Маркл Дориа Редлан, вместо того, чтобы провести зимние каникулы с королевой Елизаветой II в резиденции Сандрингем, графство Норфолк.

Об этом пишет издание E!News. Меган Маркл и принц Гарри подтвердили свои планы поехать в США и провести Рождество вместе с матерью Дориа Редлан.

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В издании отмечается, что Елизавета II узнала об этом только вчера, когда внук позвонил и сообщил ей. Британская королева поддержала герцогов Сассекских и согласилась, что им следует отдохнуть от повышенного внимания. Кроме того, бабушка принца Гарри поддерживает желание Меган провести Рождество с мамой впервые за два года.

Каникулы супругов продлятся шесть недель. Вероятнее всего, что они начнутся после последнего официального мероприятия с участием принца Гарри, который состоится 28 ноября.


Меган Маркл, принц Гарри и Дория Редлан / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Принц Гарри Меган Маркл
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