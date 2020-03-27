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Меган Маркл и принц Гарри переехали из Канады в Лос-Анджелес, – СМИ

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Герцоги Сассекские вместе со своим сыном Арчи Гаррисоном покинули Ванкувер в Канаде и переехали в солнечный Лос-Анджелес, откуда Меган родом. Пара думала о переезде уже не один месяц и искала удобный дом, в котором можно было бы проводить деловые встречи.

Известно, что у Меган Маркл после отказа от королевских обязанностей начинается активная работа в Голливуде и благотворительная деятельность. 26 марта стало официально известно, что Меган будет озвучивать персонажа слониху в проекте Disney+. Документальный фильм "Слоны" выйдет на экраны уже в апреле, а все деньги за записи представители Disney будут перечислять на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров.

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Поэтому Меган и Гарри временно переехали в Лос-Анджелес. Живут они недалеко от Голливуда в изоляции. Так сообщает издание People. Пара улетела в Лос-Анджелес частным самолетом, когда еще границы между США и Канадой не были закрытыми из-за пандемии коронавируса.

В конечном итоге они перебрались в Калифорнию, поскольку собираются работать в США,
– рассказал инсайдер.

Для Меган жизнь в Лос-Анджелесе не будет в новинку, в противовес принцу Гарри, поскольку это ее родной город и там живет ее мать Дория Редлан. "Гарри смотрит в будущее вместе со своей семьей. Они будут проводить время в Калифорнии ... он не оглядывается назад", – добавил другой источник в издании.

 

В СМИ добавляют, что герцогиня Сассекская еще зимой начала поиски дома, в котором можно было бы проводить важные встречи, но из-за пандемии супруги с сыном изолировалась и "встречались" с друзьями и по работе только через видеосвязь.

Добавим, что по состоянию на 27 марта, США стали лидером среди стран мира по количеству зараженных коронавирусом – почти 86 тысяч человек. Раньше они находились на третьем месте после Китая и Италии. За минувшие сутки было обнаружено более 13 тысяч больных. Всего в мире количество заболеваний перешло отметку в 500 тысяч.

Новости о коронавирусе 26 марта: Украина закрывает границы, в мире более 500 тыся инфицированных
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Теги: Новости LifeStyle Королівська сім'я Новости США Принц Гарри Меган Маркл LifeStyle
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