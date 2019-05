Меган Маркл и принц Гарри показали архивные фото со свадьбы: трогательное видео

Влюбленные Меган Маркл и принц Гарри отмечают свою первую годовщину в воскресенье, 19 мая 2019 года. В честь такого события герцог Сассекский и герцогиня Сассекская показали редкие кадры со свадьбы, которые еще не появлялись в сети.

Трогательное видео со свадебными фотографиями королевской пары Меган и Гарри опубликовано на своей официальной странице герцогов Сассекских в Instagram. У ролика в качестве сопровождения играет позитивная песня This Little Light of Mine.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл, за которой следил весь мир, произошла 19 мая 2018 года в Виндзоре. За один год влюбленным удалось создать крепкий союз и отпраздновать первую годовщину после бракосочетания – ситцевую свадьбу.

Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских! Сегодня – первая годовщина их свадьбы. Их Королевские Высочества обменялись клятвами в капелле Святого Георгия Виндзорского замка 19 мая 2018 года. Они выбрали песню This Little Light of Mine для сопровождения. Мы надеемся, что вы с удовольствием вспомните трогательные моменты, просматривая фотографии, сделанные в тот особый день,

– говорится в подписи.