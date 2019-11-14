Меган Маркл и принц Гарри показали редкое фото 6-месячного сына

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Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи / www.gettyimages.com

В четверг, 14 ноября, старший сын Елизаветы II и наследник британского престола празднует свой день рождения. В честь 71-летия принца Чарльза герцоги Сассекские опубликовали трогательное фото на своей странице в инстаграме.

Так, Меган Маркл и принц Гарри разместили редкое черно-белое фото, на котором герцог Сассекский держит на руках своего первенца – сына Арчи, а принц Чарльз нежно смотрит на малыша.

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Фото было сделано в день крещения сына Гарри и Меган, но в свое время оно не появлялось в сети. Сейчас мальчику уже шесть месяцев.

"С днем рождения Его Королевское Высочество принц Уэльский – сэр, папа, дедушка!"– говорится в подписи.

 

Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили сына британской королевы с днем рождения. Герцоги Кембриджские опубликовали три фото с принцем Чарльзом.

"Желаем счастливого дня рождения", – написала королевская чета.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Гарри Меган Маркл
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