Меган Маркл и принц Гарри получат драгоценные подарки от королевы Елизаветы на новоселье

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Меган Маркл и королева Елизавета II
Меган Маркл и королева Елизавета II / Getty Images

Вскоре семья принца Гарри и Меган Маркл увеличится, поэтому они решили переехать из Кенсингтонского дворца как можно дальше от суеты и папарацци. После переезда они организуют новоселье, на которое королева Елизавета пообещала подарить им драгоценные картины из Королевской коллекции искусства.

37-летняя Меган Маркл находится на последнем триместре беременности. Ранее отмечалось, что после рождения первенца супруги намерены покинуть территорию Кенсингтонского дворца и переехать в особняк Фрогмор-Хаусс, что в Виндзоре. Как сообщает Vanity Fair, на новоселье в новом имении монарх Великобритании подарит герцогам Сассекским дорогие картины.

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Вероятно, картины перейдут в собственность принца Гарри и его жены из-за ее пылкой любви к искусству. Ведь, как известно, Меган Маркл является настоящей ценительницей искусства. Именно поэтому недавно Елизавета II доверила ей один из своих патронажей – Королевский Национальный театр.

Также в источнике отмечается, что супруги получили список полотен, из которых смогут выбрать те, что им понравятся больше всего. Выбирать герцогам Сассекским будет нелегко. Королевская коллекция является одной из крупнейших частных коллекций в мире. Она насчитывает около миллиона разнообразных предметов искусства. Сборник картин состоит из 6 рисунков Рембрандта, больше, чем 50 полотен Каналетто, около 600 работ Леонардо да Винчи, не меньше 20 картин Микеланджело и как минимум 13 полотен Рубенса.

К слову, во время встречаний принц Гарри подарил Меган Маркл картину, которая носит название "Каждому нужно кого-то любить" (Everybody Needs Somebody to Love).

Королева Єлизавета
Королева Елизавета ІІ / Getty Images

Что известно про переезд принца Гарри и Меган Маркл? Слухи о желании герцогов Сассекских переехать как можно дальше от Кенсингтонского дворца появились в середине ноября 2018 года. Желание изменить жилье сразу начали привязывать к конфликту принца Гарри с его братом принцем Уильямом. Однако позже появилась информация, что супруги решили переехать из-за того, что им будет тесно втроем в коттедже, в котором они живут на данный момент. В конце января стало известно о реконструкции особняка Фрогмор-Хауз, в который переберутся герцоги Сассекские. На ремонт дома им выделили около 3 миллионов фунтов стерлингов, что почти вдвое превышает сумму, которую потратили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Теги: Исскусство LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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