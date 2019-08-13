Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы для поездки в Шотландию: подробности

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / www.gettyimages.com

38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри готовятся к визиту в Шотландию, где их прекратят называть герцогиней и герцогом Сассекскими. Вместо этого они получат новый титул – графиня и граф Дамбартон.

Как сообщает издание Mirror, принц Гарри и Меган Маркл отправятся в шотландскую резиденцию королевы Елизаветы II в замок Балморал в августе этого года.

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После того, как королевская чета пересечет границу с Шотландией, их будут именовать графом и графиней Дамбартон – именно так называется шотландский городок с населением 20 тысяч человек.

Принц Гарри станет третьим графом Дамбартоном. Добавим, что графы занимают третью позицию после герцога и маркиза в иерархической системе британских аристократов. Однако в Великобритании Меган и Гарри будут называться герцогиней и герцогом Сассекскими после возвращения.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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