Меган Маркл и принц Гарри посетили Стэнфордский университет: цель визита

С тех пор, как герцоги Сассекские переехали в Канаду, их официальные выходы происходят все реже и преимущественно без лишней огласки в прессе. Так, 11 февраля супруги посетили Стэнфордский университет, чтобы обсудить детали запуска их благотворительного фонда.

После ухода из королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри не намерены покидать свою благотворительную деятельность, которая станет основным занятием для супругов. Так, готовясь к внедрению новых инициатив, герцоги наведались в штат Калифорния, чтобы пообщаться с профессорами и студентами Стэнфордского университета.

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Как сообщает издание Daily Mail, в течение нескольких часов Меган и Гарри разрабатывали и обсуждали концепцию будущего благотворительной организации с именитыми учеными. Такой поступок в который раз вызывает подозрения о том, что основным местом проживания пары станет Калифорния, что позволит герцогине Сассекской одновременно развиваться и в Голливуде.



Герцоги Сассекские и Бейонсе на премьере фильма "Король Лев" в Лондоне / Instagram / @ beyonce

Стоит отметить, что официальный визит супруги осуществили не частным, а рейсовым самолетом. Поездка не стала длительной, ведь после разговора они вместе вернулись к сыну Арчи в Ванкувер. К сожалению, никаких фотографий со встречи прессе получить не удалось, ведь с этого времени пара ограничивает доступ общественности к своей личной жизни.

Напомним, что герцогиня Сассекская мечтает восстановить свою актерскую карьеру и активно работает над поиском профессионального агента, который поможет ей вернуться в Голливуд. Однако Меган Маркл не собирается отказываться от благотворительности. После приезда в Ванкувер она совершила публичный выход в две организации Justice for Girls и Downtown Eastside Women's Centre. В течение почти 2 часов представительница королевской семьи общалась с благотворителями и интересовалась деталями их работы.