Меган Маркл и принц Гарри совершили первый выход в Африке: официальные фото герцогов Сассекских

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Принц Гарри и Меган Маркл в Африке
Принц Гарри и Меган Маркл в Африке / Getty Images

Большое и довольно длительное турне королевской четы по Африке началось сегодня, 23 сентября. После приземления в аэропорту Кейптауна принц Гарри и Меган Маркл отдыхали недолго. Через несколько часов они впервые вышли к своим африканским поклонникам.

Принц Гарри с Меган Маркл и их сыном Арчи Харрисоном приземлились в столице Южной Африки в 10:45 по местному времени. Как мы писали ранее, рейс герцогов Сассекских задержали на 40 минут, однако это не помешало им сразу через несколько часов выйти к публике.

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Королевская чета сразу приступила к выполнению своих непосредственных обязанностей, посетив организацию Justice Desk. Работа объединения сосредоточена на обучении детей об их правах, а также проведении занятий по самозащите. Меган Маркл и принц Гарри появились на публике без 4-месячного сына, поэтому свободно подходили к женщинам, детям и другим поклонникам, которые ждали их в живом коридоре.

Для первого появления перед южноафриканской публикой Меган Маркл надела легкое платье в черно-белых оттенках с V-образным декольте и босоножки на платформе, которые часто надевают представители королевской семьи.

Меган Маркл в Африці
Меган Маркл в Африке / Getty Images 

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці
Меган Маркл и принц Гарри в Африке / Getty Images 

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці
Меган Маркл и принц Гарри в Африке / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Принц Гарри Меган Маркл
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