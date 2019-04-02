Меган Маркл и принц Гарри создали страницу в Instagram: как выглядит первая публикация
Герцог и герцогиня Сассекские, которые ожидают появления первенца в апреле, после удаления любых частных аккаунтов в социальных сетях создали официальную страницу супругов в Instagram.
Во вторник, 2 апреля, королевская пара запустила свой официальный аккаунт @sussexroyal. Меган и Гарри будут использовать страницу не только для работы, но и для того, чтобы показать интересные моменты из личной жизни. Поклонники ожидают, что некоторые публикации будут посвящены именно рождению их первого ребенка.
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Влюбленные опубликовали серию любимых фотографий, среди которых – работа Гарри с военными и его усилия в операции по сохранению слонов, а также снимки Меган с женщинами из Hubb Community Kitchen и другие.
Добро пожаловать в наш официальный Instagram; мы надеемся поделиться нашей работой и важными анонсами... Мы благодарим вас за вашу поддержку и рады приветствовать Вас в @sussexroyal. Гарри и Меган,
– говорится в первой публикации королевской четы.
Только в течение первых двух часов после создания страница в сети собрала более 400 тысяч подписчиков.