Меган Маркл и принц Гарри создали страницу в Instagram: как выглядит первая публикация

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / www.gettyimages.com

Герцог и герцогиня Сассекские, которые ожидают появления первенца в апреле, после удаления любых частных аккаунтов в социальных сетях создали официальную страницу супругов в Instagram.

Во вторник, 2 апреля, королевская пара запустила свой официальный аккаунт @sussexroyal. Меган и Гарри будут использовать страницу не только для работы, но и для того, чтобы показать интересные моменты из личной жизни. Поклонники ожидают, что некоторые публикации будут посвящены именно рождению их первого ребенка.

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Влюбленные опубликовали серию любимых фотографий, среди которых – работа Гарри с военными и его усилия в операции по сохранению слонов, а также снимки Меган с женщинами из Hubb Community Kitchen и другие.

Добро пожаловать в наш официальный Instagram; мы надеемся поделиться нашей работой и важными анонсами... Мы благодарим вас за вашу поддержку и рады приветствовать Вас в @sussexroyal. Гарри и Меган,
– говорится в первой публикации королевской четы.

Только в течение первых двух часов после создания страница в сети собрала более 400 тысяч подписчиков.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Instagram Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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