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Меган Маркл и принц Гарри в книге раскроют подробности королевской жизни: дата выхода

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Меган Маркл и принц Гарри издадут книгу о королевской жизни
Меган Маркл и принц Гарри издадут книгу о королевской жизни / Фото: Getty Images

После отречения от королевских полномочий супруги стремились избежать публичности, однако сейчас все внимание общественности приковано к их личной жизни. Меган Маркл и принц Гарри решились раскрыть собственную историю в биографической книге "Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган". Предполагают, что она увидит свет уже 11 августа.

Как информирует Daily Mail, пара все же решилась откровенно рассказать о своей жизни в составе британской монаршей семьи. Однако вместо обличительного интервью Меган и Гарри решились издать книгу на 320 страниц, в которой прольют свет на причины ухода от королевской семьи.

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Биографию они доверили писать двум журналистам Омиду Скоби и Кэролин Дюран, которые длительное время специализируются на королевских семьях и в положительном свете писали о Меган и Гарри. В прессе считают, что книга раскроет историю супругов от зарождения отношений до момента громкого заявления о начале самостоятельной жизни.

Прогнозируемое название – Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, что в переводе означает "Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган". Книга из 320 страниц выйдет в мир 11 августа, однако ей уже прогнозируют оглушительный успех. 

Сейчас авторы отказываются от комментариев. Поэтому неизвестно, какой удар откровенная биография нанесет королевской семье и как скажется на дальнейшей жизни Меган и Гарри.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Королівська сім'я Принц Гарри Меган Маркл LifeStyle
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