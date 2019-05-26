Меган Маркл и принц Гарри запланировали визит в Африку с новорожденным малышом, – СМИ

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Меган Маркл и принц Гарри с малышом
Меган Маркл и принц Гарри с малышом / Instagram / @sussexroyal

Королевский малыш Арчи-Харрисон появился на свет 6 мая, а его родители принц Гарри и Меган Маркл уже планируют рабочие поездки заграницу. Так, герцог Сассекский и герцогиня Сассекская отправятся со своим первенцем в Южно-Африканскую Республику с визитом в 2019 году.

Как сообщает издание Daily Mail, предварительная подготовка к визиту королевской четы уже началась.

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Вероятнее всего, первая поездка с новорожденным сыном в Африку будет осенью 2019 года. Репортер издания The Sunday Times Роя Никка (Roya Nikkah) подчеркнула, что Арчи станет самым молодым членом королевской семьи, который отправится в официальный тур.

Меган Маркл і принц Гаррі

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Эта поездка рассматривается как возможная прелюдия к длительному пребыванию супругов в Африке, несколько месяцев следующего года. Ранее ежедневная британская газета The Times писала, что принц Гарри и Меган Маркл после рождения сына могут эмигрировать туда.

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Добавим, что герцог Сассекский неоднократно заявлял о своей любви к Африке и признавался, что он "чувствует себя более похожим на себя, чем где-либо в мире".

 

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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