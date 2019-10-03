Меган Маркл и принц Гарри завершили тур по Африке на встрече с президентом ЮАР и его женой

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Первый официальный тур герцогов Сассекских после рождения сына завершился накануне, 2 октября. В течение десяти дней они активно посещали запланированные мероприятия и организовывали собственные встречи. Так, заключительным событием в их путешествия был визит к президенту Южно-Африканской Республики.

Последний день королевского тура был насыщен событиями. Так, утром Меган Маркл и принц Гарри встретились с африканской молодежью, а позднее посетили вдову Нельсона Манделы Грасу Машел. На встречу с ней Меган Маркл надела бежевое платье-тренч, а затем, не меняя образа, королевское супруги отправились на прием к действующему президенту ЮАР Сирилу Рамафосу и его жене Номазизи Мтшошисе.

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Семья чиновника гостеприимно приняла герцогов Сассекских, устроив для них небольшую экскурсию по своей резиденции. После этого президентская и королевская чета остановились в гостиной, где за чашкой чая обсудили будущее Южно-Африканской Республики и ее сотрудничество с Великобританией. Стоит напомнить, что налаживание связей между странами было в одной из миссий принца Гарри в их туре.

Меган Маркл і принц Гаррі тур Африкою
Меган Маркл и принц Гарри на приеме у президента ЮАР и его жены / Instagram / @joydreamslink

На встрече с президентом ЮАР и его женой путешествие представителей королевской семьи по Африке официально завершилась. Вечером 2 октября принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Лондон в аэропорт Хитроу.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри на приеме у президента ЮАР и его жены / Instagram / @meghan_and_harry

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл в день завершения королевского тура / Getty Images 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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